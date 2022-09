“Secondo me hai qualche problema serio”: e la star viene demolita sui social

La fidanzata di una star mondiale è stata criticata sui social, ma lui la difende a chiare lettere “Chi non l’ha mai provato non può capire”

Le celebrità sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti, sia dei media che dei fans, soprattutto da quando esistono i social media.

Parliamo della influencer e scrittrice Giorgia Soleri, nota anche come fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano David, che negli ultimi giorni è stata protagonista di attacchi social.

Giorgia Soleri, a far discutere è il suo ultimo tatuaggio

E’ conosciuta come la fidanzata del cantante dei Maneskin, Damiano David, ma la giovane Giorgia Soleri non è solo una influencer attiva sui social network.

La giovane fa parte del Comitato Vulvodinia Neuropatia Pudendo, patologia di cui soffre da anni, e la cui battaglia e le cui sofferenze condivide da tempo sulle sue pagine ufficiali. Proprio a maggio, il cantante ha accompagnato la fidanzata alla Camera dei Deputati, dove è stata depositata una proposta di legge per far sì che la vulvodinia e la neuropatia del pudendo siano inserite nei LEA, i Livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale.

La ragazza si è fatta da tempo paladina di questa battaglia a favore delle patologie non riconosciute, raccontando in diverse occasioni la sua esperienza e le sofferenze alle quali è stata sottoposta sin dall’età di 16 anni, e la lunga strada per capire che i dolori che aveva non erano solo nella sua testa.

La nota influencer, dopo essere comparsa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha attirato l’attenzione dei media e dei fans per aver postato sul suo canale Instagram una foto in cui mostra il suo nuovo tatuaggio. La polemica non si è fatta attendere, causata secondo molti dall’eccesso del tatuaggio, una lunga poesia che ricopre praticamente tutta la schiena della donna.

La poesia è della giornalista e poestessa libanese Joumana Haddad e si intitola “Sono così”. La Soleri si è fatta tatuare l’intero testo della poesia, oltre ad alcune frasi più grandi, tra le quali spicca “Possiedo solo i miei peccati”. Immediati i commenti, moltissimi di sostegno ed apprezzamento, ma non sono mancati anche quelli degli haters, che hanno scritto “Il banco delle medie”, “Che brutto rovinare il corpo… soprattutto non valorizza più alcun vestito”, e addirittura “Secondo me hai qualche problema serio”.

Immediato il commento del compagno della Soleri, il cantante dei Maneskin Damiano David, che ha specificato “I tatuaggi sul corpo vanno fatti solo perché rappresentano un significato. Imprimere sulla pelle quello che è stato di noi. Chi non ha mia provato questa sensazione non potrà mai capire“.