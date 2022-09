La Regina Elisabetta sulla passerella di moda, la notizia commuove tutti

La Regina Elisabetta d’Inghilterra sulla passerella di moda, ad appena pochi giorni dalla sua scomparsa, la notizia commuove il mondo.

L’8 settembre è una data che già è entrata nella storia, così come storica è stata la sovrana d’Inghilterra, scomparsa in Scozia all’età di 96 anni.

Il mondo è ancora sgomento per la notizia della perdita della Regina Elisabetta, che aveva da poco festeggiato il Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno.

Morte della Regina, Burberry cancella la sfilata alla London Week in segno di lutto

La scomparsa della Regina Elisabetta è stata accolta con tristezza in tutto il mondo, e moltissimi sono gli omaggi alla sovrana che si stanno rincorrendo ovunque.

Dal momento della notizia ufficiale della scomparsa della Regina, hanno iniziato a comparire testimonianze d’affetto ed omaggi nei confronti della Queen. Dalla politica, alle arti, fino allo sport, non c’è luogo in cui Elisabetta non sia stata ricordata. Anche la moda la ricorda con grande rispetto, tanto che la maison inglese Burberry ha deciso di annullare in segno di lutto la sfilata in programma il 17 settembre alle 13, prevista nel calendario della London Fashion Week Primavera-Estate 2023.

La notizia l’ha data la casa di moda direttamente sul sito ufficiale, che ha dedicato sui suoi canali ufficiali una fotografia in ricordo della Regina Elisabetta “Siamo profondamente rattristati dalla morte di sua Maestà la Regina. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia reale e ci uniamo a loro nel piangere la sua perdita”

Stessa decisione è stata presa da Raf Simons, che ha spiegato in un comunicato ufficiale “Ci prenderemo una pausa durante questo periodo di grande tristezza. Ci prenderemo questo tempo per rispettare il retaggio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e i suoi 70 anni sul trono. I nostri pensieri sono con la famiglia reale e il popolo del Commonwealth. Continueremo a tenervi informati sui nostri progetti futuri per la collezione Primavera-Estate 2023”.

Il British Fashion Council ha omaggiato la sovrana, ricordando che “Lo stile effortless, il fascino e il senso dell’umorismo di Sua Maestà erano evidenti, e la sua passione nel supportare i giovani creativi continuerà a ispirare la prossima generazione”, e seppur confermando la London Fashion Week che si svolgerà dal 16 al 22 settembre, ha comunque invitato i brand a cancellare gli eventi non essenziali.

