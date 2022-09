La salute degli italiani è stata messa in pericolo: i dolci più amati ritirati dai supermercati

Alcune tipologie di dolci molto amati dagli italiani sono stati ritirati dai supermercati, perché metterebbero a rischio la salute dei consumatori.

Il richiamo è stato diramato dal Ministero della Salute sul sito ufficiale, e riguarda un prodotto dolciario molto apprezzato e tipicamente italiano.

La notizia è ufficiale, e arriva dallo stesso Ministero della Salute, attento e tempestivo nel segnalare anomalie su prodotti, che possono mettere a rischio la salute dei cittadini.

Cannoli vuoti venduti alla Lidl, allergene non dichiarato in etichetta

Gli amatissimi cannoli, dolce tipico italiano, si possono acquistare sia freschi che confezionati, magari da riempire a piacimento quando si è a casa.

Il cannolo rappresenta una parte importante della tradizione dolciaria italiana, ed in particolare della pasticceria siciliana. L’Italia è un paese tra i più amati al mondo per le specialità culinarie, sia dolci che salate, e milioni di turisti viaggiano verso il Belpaese proprio per apprezzarne la straordinaria cucina.

Tra le specialità tipiche dolci, ai primi posti c’è senza dubbio il cannolo siciliano, ufficialmente riconosciuto e inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF). Inizialmente i cannoli venivano preparati nel periodo di Carnevale, ma col tempo la produzione si è radicata e si è allargata a tutti i mesi dell’anno.

Si tratta di cialde fritte a forma di tubo – e per questo chiamato “cannolo” – farcite con crema di ricotta di pecora e gocce di cioccolato, e decorati con zucchero a velo e granella di frutta secca. I cannoli si possono consumare sia freschi in pasticceria, oppure acquistare in confezioni da riempire a piacimento in casa.

Parlando di cannoli confezionati, in particolare dei cannoli vuoti del marchio Italiano venduti nei supermercati della catena Lidl. Il motivo dell’allerta alimentare è la presenza di un allergene non dichiarato in etichetta, che può creare problemi alle persone allergiche al latte, mentre per tutti gli altri non sono evidenziati rischi.

I cannoli da riempire, venduti in confezioni da 250 grammi, sono prodotti per Lidl Italia Srl dall’azienda Blanco Srls presso lo stabilimento di Viale M. Gori, 513 – 517, 93015 Niscemi (CL). In particolare ad essere segnalato è il seguente lotto: 166 – termine minimo di conservazione (Tmc) 12/11/2022. Come precisa il ministero della Salute, quindi, in questo lotto è stata “rilevata la presenza dell’allergene latte non riportato in etichetta“.

Come accade in questi, casi il consiglio in caso aveste acquistato questo lotto, è quello di riportarlo al punto vendita Lidl per ottenere una sostituzione o un rimborso.