Pioggia di critiche per la conduttrice: “Hai distrutto il programma”

Questa volta la conduttrice non è piaciuta al pubblico e sono arrivate numerose critiche sui social. Forse nemmeno lei si aspettava che la situazione prendesse questa piega, ma purtroppo è accaduto e bisogna correre ai ripari.

Il Tim Music Awards è stato trasmesso da Rai Uno, diretto da Vanessa Incontrada. Appena la conduttrice però è arrivata sul palco, sono partite le critiche social. In particolare su Twitter dove gli utenti si sono scatenati, dall’abito alla conduzione, affermando che stava rovinando il programma.

In particolare si sono accaniti sul vestito della conduttrice ma c’era tanta ironia e offese. Non solo quindi per il fisico, che negli ultimi tempi ha avanzato non poche questioni.

Vanessa Incontrata: le accuse terribili

Chi ha accusato la conduttrice e il vestito, chi invece gli sponsor, i commenti sono proprio scatenati anche da parte dei fan che solitamente la difendono: “Io adoro Vanessa, ma quel vestito non le rende per niente giustizia e non si tratta che ha le curve, ma certi vestiti veramente vanno bene solo se sei una tavola da surf”. “A me piace Vanessa ma chi la veste la odia proprio. Spero che non li scelga lei per esorcizzare il body shaming perché vuol dire che non può farcela più”.

“Vanessa, qui non si tratta di kg più o meno, ma come ti vesti! Mannaggia!”; “Sto per aprire una raccolta firme per mettere fine alle sofferenze della Incontrada in quel vestito, di quel vestito sulla Incontrada”; “No, ma, vabbè, ma come hanno conciato Vanessa? Non la si può guardare. Ma se gli stilisti Sono degli emeriti incapaci, lei non si vede?”; “Vanessa cambiati il vestito dai…”; “Comunque si vede pure l’ombelico di Vanessa: sembra incinta. Che vestito assurdo” sono alcuni dei commenti apparsi. Il suo outfit avrebbe rovinato la serata perché avrebbe distratto tutti non solo poi dal suo operato ma anche dalle performance degli altri presenti.

Vanessa Incontrada nell’ultimo periodo è particolarmente oggetto di attenzione, soprattutto per il suo corpo. Anche Selvaggia Lucarelli ha criticato alcune mosse, Sabrina Ferilli ha detto che se ne stava parlando veramente all’infinito e ci sono stati vari commenti su chi era con lei ma non con le sue scelte, chi non appoggiava questa esposizione costante.

Ora però anche i fan della conduttrice che l’hanno sempre difesa, hanno giudicato male l’ultimo scivolone andando a criticare pesantemente l’abito visibilmente striminzito che sembrava oggettivamente troppo piccolo per la sua fisicità mediterranea.