Re Carlo III ha già cancellato la Regina, la decisione è definitiva e dolorosa

La Regina Elisabetta è morta da pochi giorni e già il figlio Carlo ha rimpiazzato la figura della sovrana. Ecco le decisioni prese.

La data di giovedì 8 settembre ha segnato la storia dell’umanità, con la scomparsa di una delle figure cardine dei nostri tempi, la Regina Elisabetta II.

Il mondo sta vivendo un lutto importante e storico, quello della scomparsa della Regina Elisabetta d’Inghilterra, morta a Balmoral in Scozia, all’età di 96 anni.

Elisabetta II, Re Carlo al suo posto su francobolli e nell’inno nazionale

La Regina Elisabetta aveva festeggiato quest’anno il Platinum Jubilee, il Giubileo di Platino, come è chiamato il settantesimo anno di regno di un monarca.

Il popolo inglese e non solo piangono in questi giorni la scomparsa della Regina più famosa della nostra storia, e come da prassi ora si sta pensando alla successione. Al trono della sovrana si siede ora il figlio Carlo, già nominato Carlo III, mentre sua moglie Camilla è stata nominata Regina consorte.

Il cambio di sovrano inevitabilmente richiede dei cambiamenti anche in ambiti ufficiali, primo fra tutti l’amatissimo inno nazionale inglese, che negli anni abbiamo conosciuto come “God Save the Queen” (Dio salvi la Regina). Ora, con l’arrivo di Re Carlo, l’inno britannico che è nato nel 1825, cambierà il titolo in “God Save the King”, ma si è in attesa di capire come verrà riadattato il famoso ritornello “God save our gracious Queen! Long live our noble Queen! God save the Queen! Send her victorius, Happy and glorious. Long to reign over us, God save the Queen”.

Un cambio importante sarà quello che riguarda la famosa Royal Mail, che emetterà dei nuovi francobolli, con il ritratto del nuovo re Carlo III. Siamo tutti abituati a vedere l’immagine della Regina Elisabetta praticamente ovunque, ed anche la sua foto sui francobolli inglesi resterà iconica per sempre nella storia – basti pensare che esiste dal 1952, anno della morte di Re Giorgio, la cui immagine fu sostituita da Elisabetta. L’unica sostituzione sui francobolli originali risale al 1967 con una foto del profilo della Regina nel set della serie Machin.

Le banconote anche subiranno dei cambiamenti, ma si pensa in tempi più lunghi, poiché le quasi 5 miliardi attualmente in circolazione con il volto della Regina, resteranno chiaramente valide, secondo quanto dichiarato dalla stessa Bank of England: “Le banconote attuali con l’immagine di Sua Maestà la Regina continueranno ad avere corso legale. Un ulteriore annuncio relativo alle banconote esistenti della Banca d’Inghilterra verrà fatto una volta osservato il periodo di lutto”.

Nel frattempo sul profilo ufficiale Instagram della Royal Family, è già stato dedicato una sezione delle stories alla figura di King Charles II.