Regina Elisabetta, il segreto che le ha lasciato Filippo adesso è svelato

Il principe Filippo di Edimburgo ha lasciato un segreto alla Regina Elisabetta, ed ora la notizia è rivelata.

La Regina Elisabetta è morta, ma il suo legame con l’amato marito Filippo, morto pochi mesi prima della sovrana, è rimasto indissolubile nel tempo.

Elisabetta II d’Inghilterra è scomparsa l’8 settembre a Balmoral, in Scozia, nella residenza estiva che tanto ha amato insieme a tutta la famiglia Reale.

Filippo e i gioielli disegnati per la Regina

Un matrimonio durato 73 anni, una storia nella storia si può dire, quello tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo di Edimburgo.

Filippo amava chiamare la Regina Lilibeth, il nomignolo che la sovrana usava era piccola quando non riusciva a pronunciare bene il suo nome. La Regina incontra Filippo a soli

È il 1939 quando una giovane Elisabetta – di soli 13 anni – incontra per la prima volta il cadetto Filippo, in occasione del Britannia Royal Naval College. Marion Crawford, la tata reale, racconta di quel momento come di un amore a prima vista. Durante una delle licenze di guerra, i due innamorati s’incontrano e lui le dona una spilla di diamanti a forma di distintivo della marina militare, forgiata dal gioielliere di corte Garrard.

L’anello di fidanzamento

Il diamante che spicca dall’anello di fidanzamento, 3 carati per suggellare il loro amore, appartiene al prezioso tesoro dei Romanov: come il bracciale, viene disegnato dal Principe Filippo che cura ogni più piccolo dettaglio. La loro storia inizia durante la Seconda Guerra Mondiale, ma solo nell’estate del 1946, Filippo chiede a re Giorgio VI la mano di sua figlia con l’accordo di aspettare il 21esimo compleanno di Elisabetta. Il solitario è apparso per la prima volta il giorno dell’annuncio ufficiale del fidanzamento, il 10 luglio 1947 (insieme alla collana con due giri di perle, un bracciale e la spilla Diamond Clematis). Da quel momento non l’ha mai più tolto.

Il bracciale del fidanzamento

Insieme all’anello, viene donato anche un bracciale: il Principe Filippo lo disegna appositamente per la sua futura moglie. Un pezzo in stile Déco, realizzato da Philip Antrobus, storico gioielliere londinese di Bond Street. Ribattezzato poi Edinburgh Wedding Bracelet, il design è geometrico ed è caratterizzato da diamanti incastonati a pavé su una struttura di platino. La particolarità risiede in alcuni gemme appartenute alla famiglia Romanov, più precisamente provenienti dalla tiara donatagli dalla madre, la Principessa Alice di Battenberg che, a sua volta, ricevette in regalo per le sue nozze, nel 1903, dagli zii, lo Zar Nicola II e l’imperatrice consorte Alexandra di Russia.

Il braccialetto per i 5 anni di matrimonio

Nel 1952, il principe Filippo regala a Elisabetta un braccialetto per festeggiare i 5 anni di matrimonio: si tratta di un pezzo realizzato da Boucheron sempre su disegno del Duca di Edimburgo: diamanti, zaffiri e rubini montati su oro. Gli ornamenti presentano un significato molto personale: incorpora il cifrario comune della coppia, così come il distintivo navale di Filippo e le rose araldiche.

La spilla Ruby Venus

Nel 1966 Andrew Grima partecipa e vince al Edinburgh’s Prize for Elegant Design – il premio di design voluto fortemente dal Principe Filippo nel 1959 per rilanciare l’innovazione inglese post-bellica. La collezione di gioielli artigianali disegnata per HJ Co è considerata audace e sorprendentemente originale, tanto da colpire l’attenzione reale: Filippo acquista la spilla in oro, con rubino e diamanti, diventata poi famosa come Ruby Venus. La Regina Elisabetta II l’ha indossata in occasione del 70esimo anniversario di matrimonio.