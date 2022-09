Colpo di Striscia la Notizia, i fans del personaggio in trepida attesa

Striscia la Notizia non perde un colpo…anzi, ne fa uno! La notizia bomba è di queste ore, e i fans di un famoso personaggio sono già in frenetica attesa.

Il famoso tg satirico non perde colpi, anzi ne fa. Questa volta la notizia riguarda un personaggio amatissimo della tv, vediamo di chi si tratta e cosa è successo.

Striscia la notizia è stato ideato da Antonio Ricci il 7 novembre 1988, e trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time dall’11 dicembre 1989.

Striscia la Notizia, presentate le due nuove veline, una è Cosmary di Amici 21

La prima edizione del tg di Antonio Ricci non tutti sanno che andò in onda su Italia 1, per poi passare a Canale 5.

Striscia, come viene semplicemente chiamata, è sempre stata campione di share, ed ogni sera tiene incollati alla tv milioni di italiani. A metà tra informazione ed intrattenimento, la formula del tg satirico risulta da sempre vincente, e per questo Ricci ha scelto di far partecipare delle ragazze, le “Veline”, come i fogli che portavano ai conduttori durante la trasmissione.

Nella prima edizione le veline erano quattro e portavano le notizie ai presentatori. Nelle edizioni successive le veline diventano due, e fanno anche degli stacchetti di ballo su basi musicali. Da qualche anno il tg ha scelto di avere una velina bionda ed una mora, e negli anni si sono succedute moltissime ragazze, più o meno famose.

La prossima stagione di Striscia, che inizierà il 27 settembre con la conduzione di Luca Argentero e Alessandro Siani, vedrà un cambio importante nei ruoli di veline. La notizia è stata lanciata in anteprima sulla pagina ufficiale Twitter di Giuseppe Candela, come riportato da Isa e Chia, e poche ore dopo la conferma è arrivata sul profilo ufficiale Instagram di Striscia la Notizia.

Cosmary Fasanelli da Amici di Maria De Filippi, subentra come velina mora a Giulia Pelegatti, mentre la velina bionda al posto di Talisa Jade Ravagnani, sarà Anastasia Ronca. Quest’ultima è una ventiduenne di Somma Vesuviana (Napoli) professionista di ginnastica artistica, allenata dalla madre che è sua coach. Anastasia ha frequentato l’istituto di arte e moda ed ha lavorato prestissimo come modella e fotomodella (ma ha ammesso di avere il sogno di diventare attrice), per approdare nel 2019 a Colorado su Italia 1 come Miss Colorado. Il grande pubblico l’ha vista anche nell’edizione 2021 del reality di Canale 5 Temptation Island.

Ma la novità che ha fatto esultare i fans, che finalmente potranno rivederla, è l’ingresso come Velina mora di Cosmary Fasanelli, anche lei ventiduenne e brindisina di nascita. Come la collega Anastasia, Cosmary è da sempre una sportiva e pratica danza. A 17 anni debutta a Tú sí que vales (Canale 5), ma è la sua partecipazione ad Amici 21 che le da il successo e l’affetto del grande pubblico.