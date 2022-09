Il ritorno di Raffaella Carrà, i fan commossi in attesa di rivederla

Una notizia emozionante per tutti i fan di Raffaella Carrà, un gesto importante per l’Italia e anche per tutti coloro che hanno amato la sua energia.

Il ricordo di una figura passa anche per i gesti e per l’impegno nell’omaggiarla, è per questo che Raffaella Carrà, volto noto per l’Italia nel mondo, sarà celebrata con una moneta commemorativa. È stata scelta quella da 5 euro dal Poligrafo e dalla Zecca di Stato.

Spesso è stata scelta questa via per omaggiare personaggi importanti, ad esempio nel 2021 fu fatto per Alberto Sordi. Una scelta che farà felici i collezionisti, oltre che i fan della Carrà.

Moneta da 5 euro per Raffaella Carrà

Per adesso si tratta formalmente di una proposta avanzata per l’edizione 2023, sarà poi la Commissione a decidere e anche a comunicare il tutto mediante la Gazzetta Ufficiale. La Carrà si è spenta il 5 luglio 2021 quindi è già trascorso oltre un anno, Fabio Canino ha dato in anteprima questa notizia che poi è stata ufficializzata ma non a livello istituzionale. Quindi bisognerà aspettare per la conferma.

Ogni Paese dell’Europa ha questa opportunità, due volte l’anno può infatti coniare delle monete celebrative. Sulla faccia comune viene apposto un disegno scelto. Nella storia questa tradizione è sempre stata rispettata, nel 2020 sono state coniate le monete per Maria Montessori e i vigili del fuoco, nel 2021 per gli operatori sanitari e per Roma Capitale, nel 2022 l’anniversario della morte di Falcone e Borsellino e della fondazione della Polizia di Stato. Le monete hanno una tiratura limitata e quindi per molti diventano oggetto da collezione.

Questa non è l’unica iniziativa fatta per ricordare Raffaella Carrà, l’artista infatti è stata celebrata in TV ma anche attraverso l’istituzione di un Centro di Produzione TV a Roma, la creazione del Lungomare Raffaella Carrà e anche diverse opere nel resto del mondo, in particolare in Spagna, sua seconda casa.

Un gesto emozionante che sicuramente farà felici gli italiani, inoltre Rai Uno sta pensando ad uno show interamente dedicato a Raffaella Carrà per omaggiare il suo operato ma anche i suoi tanti anni in tv. Questo doveva essere a settembre ma è stato spostato al 18 giugno 2023. La data non è una scelta a caso poiché la Carrà avrebbe compiuto 80 anni quindi una celebrazione meritata e molto suggestiva per quanti hanno seguito la sua carriera.

Nei prossimi mesi saranno diffusi aggiornamenti ufficiali sulla diffusione della moneta che andrà a celebrare Raffaella Carrà e che sarà diffusa in Italia.