La fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo: 3 segni stanno per impararlo

In questo mercoledì 14 settembre parliamo della Dea Bendata. Se infatti la fortuna è cieca, oggi è il caso di dire che la sfortuna ci vede molto bene…e 3 segni lo sanno!

A metà settimana la fortuna sembra proprio girare la testa ad alcuni segni zodiacali. Vediamo di chi si tratta.

Eccoci al consueto appuntamento con le stelle, che oggi in questa calda giornata di settembre non sembrano portare buone novelle.

Oroscopo di mercoledì 14 settembre, la sfortuna non è cieca affatto

I nati il 14 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed oggi cade l’esaltazione della Santa Croce. Chi è nato in questo giorno ha un carattere creativo ed amante del bello, ed è particolarmente portato per leadership e per il lavoro di team. Al contrario però, non ha vie di mezzo in molte situazioni, con il rischio spesso di cadere in gaffes.

In questo giorno sono nati molti personaggi noti come Andrea Crisanti, Pietro Germi, Frank Matano, Renzo Piano, Tiziano Terzani e Franco Califano. Il 14 settembre sono accaduti molti eventi storici: nel 1901 Theodore Roosevelt diventa Presidente degli Stati Uniti d’America, e nel 2000 va in onda per la prima volta in Italia il Grande Fratello, uno dei reality show di maggior successo ancora in onda sulla nostra televisione.

Nel 1982 l’indimenticabile Grace Kelly perde, la principessa di Monaco, perde la vita a seguito delle gravi ferite causate da un’incidente d’auto a Cap d’Ail. Ma torniamo ai giorni nostri e al nostro oroscopo quotidiano, che per questo mercoledì vede la sfortuna marcare stretto in particolare 3 segni zodiacali.

Gli amici del Cancro iniziano la giornata con grandissima fatica, sembra quasi che abbiano le gambe bloccate al letto. Oggi la fortuna non è dalla vostra parte, quindi le stelle raccomandano molta attenzione alle spese.

I nati sotto il segno della Bilancia viaggiano tra mille difficoltà e confusione, insomma sembra davvero una giornata da buttare all’aria. La mancanza di lucidità porta nervosismo, ma soprattutto può far cadere in errori che possono causare qualche problema inaspettato. Non tutto è perduto però: la sera chiudete tutto e fate una bella dormita.

Attenzione consigliata anche agli amici del segno dell’Acquario, che oggi non hanno la dea bendata dalla loro parte, e le discussioni sono dietro l’angolo. Nel lavoro e nelle relazioni familiari, oggi non è proprio aria di parlare, per evitare fraintendimenti che potrebbero peggiorare la situazione. Ma non solo, fate attenzione alle spese e agli investimenti: non è la giornata adatta!