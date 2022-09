Regina Elisabetta, i segnali c’erano ma in troppi hanno scelto di ignorare

La Regina Elisabetta è morta da pochi giorni, e il mondo si fa molte domande. Ma ci sono dei segnali importanti da decifrare, vediamo di cosa si tratta.

La scomparsa della sovrana che ha fatto la storia ha lasciato il mondo senza parole, e mentre si stanno ancora organizzando i funerali di Stato, emergono molti dettagli sconosciuti.

Ricoprire il ruolo di una Regina non è affatto facile, e porta con sé moltissime problematiche ma soprattutto attenzioni fuori dalla normalità.

Elisabetta II, i segnali della sovrana in caso di necessità

La sovrana più longeva della storia non lasciava, come ogni reale, nulla al caso. Grazie ad uno staff ed entourage preparato ad ogni evenienza, la sovrana non veniva mai lasciata sola.

La Regina aveva accordato una serie di messaggi “in codice” con il suo entourage, per manifestare il proprio pensiero nelle varie situazioni pubbliche in cui si trovava. Tutti avranno notato come la sovrana, in pubblico, fosse sempre accompagnata dalla sua inseparabile borsetta Launer al braccio. In base a come disponeva l’accessorio, lo staff poteva capire cosa chiedeva la sovrana. Lo storico reale Hugo Vickers ha raccontato a People che se la Regina, durante un colloquio, sposta la borsa dal braccio sinistro (dove normalmente la porta) all’altro, “significa che è pronta a chiudere il discorso e vuole che qualcuno dello staff intervenga per portarla via da lì“.

Durante le cene ufficiali, se la sovrana spostava la borsetta da sotto il tavolo – dove la appendeva ad un gancio – a sopra, significava che entro 5 minuti si doveva andare via, secondo quanto riportato dal Telegraph. Se invece la borsetta, durante una conversazione, veniva spostata dal tavolo al pavimento, significava noia in vista, e quindi una richiesta di aiuto allo staff per farla uscire dall’incontro. Secondo il Daily Express anche il rigirarsi la fede, portando al braccio al borsa soprattutto quando si trova in piedi, era un chiaro messaggio di voler chiudere la conversazione.

E sempre durante gli incontri ufficiali a Palazzo, in caso la Regina volesse chiudere la conversazione, non aveva che da premere un “pulsante segreto” per avvisare lo staff di aprire le porte e lasciare uscire gli invitati, come racconta lo storico Hugo Vickers.

Ma oltre ai segnali modello “sos”, la Regina aveva anche un modo per far capire che tutto stava andando liscio: quando Sua Maestà teneva la borsa al braccio sinistro e i guanti indossati o tenuti sulla mano destra, il segnale era positivo.