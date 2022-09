Regina Elisabetta, il segreto che le ha lasciato Filippo adesso è svelato

Il principe Filippo di Edimburgo ha lasciato un segreto alla Regina Elisabetta, ed ora la notizia è rivelata.

La Regina Elisabetta è morta, ma il suo legame con l’amato marito Filippo, morto pochi mesi prima della sovrana, è rimasto indissolubile nel tempo.

Elisabetta II d’Inghilterra è scomparsa l’8 settembre a Balmoral, in Scozia, nella residenza estiva che tanto ha amato insieme a tutta la famiglia Reale.

Filippo e i gioielli disegnati per la Regina

Un matrimonio durato 73 anni, una storia nella storia si può dire, quello tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo di Edimburgo.

Filippo amava chiamare la Regina Lilibeth, il nomignolo che la sovrana usava era piccola quando non riusciva a pronunciare bene il suo nome. C’è però un segreto che in pochissimi sanno, e che riguarda i regali che Filippo ha fatto negli anni alla Regina. Il primo riguarda i gioielli di fidanzamento: per la promessa infatti, Filippo ha regalato a Elisabetta un anello con un diamante di 3 carati appartenuto ai Romanov ed un bracciale in stile déco. Entrambi i gioielli in pochi sanno che sono stati disegnati appositamente da Filippo per la sua futura sposa.

L’anello di fidanzamento infatti, Filippo non lo acquistò da un catalogo e nemmeno in gioielleria, ma decise di disegnarlo personalmente, e decise di far montare un diamante di 3 carati preso dalla tiara che la madre Alice di Battenberg, la principessa Andrea, decise di donare a Filippo per il suo speciale regalo. La Regina dal 1947, non si è mai più tolta l’anello dal dito.

Il bracciale di fidanzamento, invece, ha preso il nome di Edinburgh Wedding Bracelet, ed ha dei diamanti incastonati a pavé su una struttura di platino; anche qui le gemme sono appartenute alla famiglia Romanov. Ma non solo: il principe ha disegnato anche il braccialetto regalato alla Regina per festeggiare i 5 anni di matrimonio – nel 1952 – un pezzo realizzato da Boucheron, con diamanti, zaffiri e rubini montati su oro. Il braccialetto contiene il cifrario comune della coppia, ed anche il distintivo navale di Filippo e le rose araldiche.

In pochi sanno della passione di Filippo per il design, tanto da aver dato vita al premio di design Edinburgh’s Prize for Elegant Design, dal quale è nato un altro regalo del principe alla Regina, la famosa Ruby Venus, una spilla in oro con rubino e diamanti che la Regina Elisabetta II ha indossato in occasione del 70esimo anniversario di matrimonio.