Sta per tornare in onda: il programma più amato della scorsa stagione fa sognare i fans

Il programma più amato della scorsa stagione sta per tornare e fa sognare gli appassionati.

La seconda stagione del programma televisivo sta per tornare ed i fans sono letteralmente in fibrillazione.

Nuove indagini, nuove persone da aiutare ma soprattutto nuove vicissitudini sentimentali e familiari stanno per ritornare sui grandi schermi.

Il programma sta per riapparire in tv

La seconda stagione di Mina Settembre 2, andrà in onda nuovamente su RaiUno. Infatti, la Rai ha deciso di affidare alla fiction nuovamente la serata della domenica.

Il programma inizierà, quindi, domenica 5 settembre 2022, diventando di fatto una delle prime fiction della nuova stagione Rai. L’orario della prima puntata di Mina Settembre 2 sarà spostato alle 20.35, a causa di uno speciale di Porta a Porta per seguire l’esito delle elezioni politiche.

La fiction si è liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista l’assistente sociale di Napoli. Nei nuovi episodi, infatti, la protagonista dovrà vedersela con degli studenti, con una zia e con una decisione legata al cuore.

Alla fine della precedente stagione, Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre Vittorio, e che Gianluca, il figlio di Irene, è suo fratello.

Mentre la vita sentimentale di Mina è in una fase di stallo, la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga, infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio.

L’arrivo della zia Rosa, però, spariglia di nuovo le carte in tavola ed anche il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico, rende la vita di Mina tutt’altro che semplice. Sul fronte professionale, invece, Mina dovrà affrontare le curiosità di alcuni studenti, a cui terrà un corso di educazione sessuale, mentre cercherà di essere sempre vicina alle persone e alle famiglie che segue, con il suo lavoro.

La protagonista della fiction è Serena Rossi, attrice napoletana che ha raggiunto il massimo successo grazie all’interpretazione di Mia Martini nel film-tv “Io sono Mia”. Inoltre, l’attrice è stata vista in “Un posto al sole”, “Squadra Mobile” e “La Sposa”.

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti, come nella prima stagione. Raiuno li manderà in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale della seconda stagione, quindi, andrà in onda il 30 ottobre.