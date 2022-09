Beautiful: relazioni pericolose e tradimenti, anche per Eric arriva un duro colpo

Le anticipazioni di Beautiful raccontano di trame molto districate soprattutto per le relazioni, tradimenti e anche situazioni molto particolari che si vanno ad intersecare dando vita ad una fitta rete di eventi.

Le puntate che andranno in onda su Canale 5 sono già state diffuse in America e quindi è possibile raccontare quelle che saranno le vicende dei prossimi episodi. Sempre più difficile in particolare la situazione per Quinn e Carter.

La trama si sta facendo sempre più complessa e in particolare la relazione tra Quinn e Carter sta diventando veramente difficile da gestire.

Anticipazioni Beautiful: una rottura dolorosa

Walton ha fatto un giuramento a Eric, promettendo di aiutarlo durante il suo divorzio ma la scelta anche riguarda il non avere più contatti con l’ex moglie. L’avvocato però non riuscirà a fare a meno della Fuller, desidera passare il tempo con lei e quindi le decisioni risultano essere molto difficili.

Quando si incontrano però ogni volta vorrebbero mettere termine alla storia ma non riescono. Così, in una delle occasioni, rischiano di essere scoperti. Alla fine Quinn dovrà decidere perché questa è l’unica opzione possibile. Deve chiudere la relazione. Brooke intanto si occupa del servizio fotografico e pensa anche all’azienda e a quello che ne verrà.

La relazione tra Carter e Quinn è però al centro della vicenda, si fa complessa ma rischia di portare a tanti guai. I due, che avevano iniziato a vedersi solo per un’attrazione di tipo fisico, capiscono di essere andati oltre e di amarsi. Quindi tutto diventerà spinoso da gestire per farà anche una promessa che non potrà mantenere.

Quinn alla fine dirà basta ma la Fuller è convinta che la cosa porterà a numerosi danni. Un prezzo da pagare veramente difficile. Intanto l’ex signora Foster cercherà di andare avanti e di lasciare l’uomo, nonostante questo la facesse sentire ancora molto desiderata.

In tutto questo Brooke metterà in atto il suo piano per diventare co-ceo, un’azione non prevista e sicuramente subdola in questo momento particolare. La Logan ha anche scelto di fare alcuni scatti per Ridge ma non ha fatto i conti con la posizione di Steffy. La questione non solo si farà sempre più ingarbugliata ma porterà anche a momenti di profonda tensione anche per l’azienda stessa. Questo metterà a dura prova la pazienza di tutti e soprattutto anche i rapporti tra i dipendenti che sentiranno la pressione e anche queste lotte interne per il potere.