“Giovedì gnocchi”, ma per 3 segni la digestione dice No!

Il giovedì ci ricorda il famoso proverbio Giovedì gnocchi! ma a quanto sembra la digestione non è al top per questi 3 segni.

Siamo arrivati esattamente alla metà del mese di settembre, e per 3 segni zodiacali la giornata non promette benissimo, dal punto di vista…della digestione!

Settembre è il mese della ripresa della vita e della routine quotidiana, ma per alcuni il processo di ritorno alla normalità diventa faticoso, stomaco compreso.

Oroscopo di giovedì 15 settembre, per 3 segni lo stomaco non è al top

Il mese del cambio di stagione è arrivato – anche se ancora l’estate non da segno di voler mollare – ed ora è tempo di rimettersi in linea con il fisico e la mente.

Il mese di settembre è notoriamente un mese difficile, per via dei cambiamenti del metabolismo, che deve riadattarsi alla quotidianità dimenticando le abitudini vacanziere, ma anche per l’arrivo del cambio di stagione.

I nati il 15 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo Protettore è Beata Vergine Maria Addolorata. Come molti nati sotto questo segno zodiacale, hanno un carattere che porta alla cura di ogni aspetto della vita privata e professionale, che li aiuta ad arrivare spesso in alto. Al contrario, danno spesso l’idea di essere egoisti, proprio perché troppo concentrati sulle proprie faccende.

Il 15 settembre sono nati molti personaggi famosi, tra cui Tommy Lee Jones, Agatha Christie, Cristina Chiabotto, Fausto Coppi, Giuseppe Cruciani, il principe Harry d’Inghilterra ed Oliver Stone.

Ma torniamo ai giorni nostri, e vediamo cosa ci dicono le nostre amiche stelle, che a quanto sembra vogliono mettere in allerta 3 segni zodiacali in particolare, che nella giornata di oggi potrebbero avere dei fastidi legati alla sfera della digestione.

Il primo segno, notoriamente delicato nel tratto intestinale, è la Vergine, che nonostante si trovi nei giorni del suo compleanno, in questa giornata deve fare particolare attenzione all’alimentazione, cercando di evitare cibi pesanti, grassi e ricchi di zucchero. Il vostro stomaco vi ringraziera!

Anche la Bilancia non è in gran forma oggi, soprattutto perché la parte emozionale è molto legata alla pancia, e il nervosismo dovuto ad alcuni battibecchi e delusioni, si fa sentire come sappiamo soprattutto nel tratto digestivo.

Infine gli amici del Capricorno, che in questo giovedì hanno davvero le energie sotto i tacchi, ma per fortuna hanno forza per affrontare tutto. I problemi però, come sappiamo bene, si pagano in altri modi, e seppur pensate di essere forti, il vostro stomaco non è della stessa idea.