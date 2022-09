Il trucco per risparmiare dall’estetista c’è, ed è sotto i tuoi occhi

Andare dall’estetista costa, ma c’è un trucco semplice per risparmiare questa spesa, ed è davvero sotto i nostri occhi.

Milioni di persone, sia donne che anche uomini, amano curarsi del loro lato estetico, e spendono ogni anno centinaia di euro.

Se siete tra quelli che amano andare dall’estetista, o comunque che si occupano della propria bellezza, sarete sicuramente interessati alle novità sul fronte beauty.

Long hair, don’t care, la moda di smettere di depilarsi

La bellezza è qualcosa di molto personale, sia per come si vive che per come si guarda negli altri. I canoni di estetica negli anni cambiano, le mode vanno e tornano, e la bellezza passa per queste regole condivise dalla massa.

La moda è qualcosa che influenza moltissimo la nostra idea di bellezza ed estetica, e negli anni questo trend continua. Parliamo oggi nello specifico della peluria e della depilazione, che è uno dei trattamenti maggiormente richiesti dalle persone nei centri estetici. Sul tema negli anni la questione è cambiata diverse volte. Ultimamente però le cose sembrano cambiate.

Gli ultimi anni bisogna che dire che in fatto di depilazione ha dilagato la moda della depilazione totale, anche all’inguine, con il boom della cera alla resina. Ora però, sembra che il trend sia in parte cambiato, o comunque si è sviluppato un movimento che lotta contro la depilazione. A lanciare il messaggio sia persone normali, sui social soprattutto, che molte celebrities.

Tra le prime ad apparire soprattutto con le ascelle non depilate, fu Julia Roberts, che lasciò tutti senza parole alla prima del film Notting Hill, nel 1999. Negli anni le star fan del no wax si sono moltiplicate, prima fra tutte Madonna e sua figlia Lourdes Leon, che hanno in diverse occasioni mostrato la peluria senza problemi. La star mondiale è stata da sempre la paladina del movimento Long hair don’t care!

Secondo le star, Katie Perry compresa, il messaggio da lanciare è che la femminilità esistono al di fuori del fatto di apparire più o meno depilate. Bella Thorne è andata oltre e si è mostrata con i peli delle gambe naturali addirittura sul red carpet. Tra le colleghe che si mostrano al naturale, con peli di ascelle e gambe in bella vista, ci sono Ashley Graham, Cara Delevingne, Rihanna, e Miley Cyrus.

Anche la modella Dani Miller, pupilla di Gucci, e l’influencer americana Leandra Cohen si sono presentate su passerelle e red carpet con i peli delle gambe in vista, e non si sono fatte problemi ad unirsi al popolo delle paladine no wax.