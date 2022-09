Le figlie seguono le orme della madre star della moda, la foto lascia a bocca aperta

Le figlie di questa star mondiale della moda seguono le orme della celebre mamma, lo dimostra la foto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sono sempre di più i figli delle celebrità che seguono la strada del genitore, e i segnali arrivano già dai social, dove le foto e i post non lasciano dubbi.

Parliamo di una celebrity della moda mondiale, la modella e imprenditrice statunitense Kimora Lee Perkins, famosa come Kimora Lee Simmons, considerata una magnate del fashion.

Le figlie di Kimora sulle orme della mamma

Kimora è presidente e direttore creativo di KLS, ed è la ex moglie di Russell Simmons (con il quale è stata legata dal 1998 al 2006), dal quale ha avuto le prime due figlie, Ming Lee e Aoki Lee.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kimora Lee Simmons (@kimoraleesimmons)

Kimora è amatissima dal pubblico, e a lei è stata dedicata anche due serie televisive che sul dietro le quinte della sua vita, dal titolo Kimora: Life in the Fab Lane (andato in onda dal 2007 al 2011) e Kimora: House of Fab.

Dal matrimonio con il magnate dell’hip hop Russell Simmons sono nate Ming Lee (nel gennaio 2000) ed Aoki Lee (nell’agosto 2002). Kimora ha avuto in seguito altri due figli, Kenzo Lee Hounsou, avuto dall’attore e modello Djimon Hounsou, e Wolfe Lee Leissner avuto da Tim Leissner.

Le prime due figlie di Kimora, Aoki Lee e Ming Lee, hanno seguito sempre la mamma, ed hanno sin da piccole respirato aria di moda. Kimora, che era già direttore creativo della Baby Phat, è stata promossa dalla stessa Kellwood a presidente e direttore creativo della Phat Fashions.

Entrambe le ragazze sono modelle per la Baby Phat Kids Collection, e sembrano davvero essere sulle orme della mamma modella e super magnate. Kimora e i figli sono molto seguiti sui social e sul web, e la Simmons da sempre si occupa anche di beneficienza, con varie iniziative che ha portato avanti negli anni.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, Kimora pubblica spesso foto della sua vita privata e dei suoi figli, come l’ultimo post dedicato alla figlia Aoki Lee che ad agosto ha compiuto 20 anni. Ma la foto che ha lasciato i fans a bocca aperta, è quella promozionale che immortala Kimora e le due figlie in occasione della campagna pubblicitaria che annuncia la collaborazione tra la Baby Phat e l’azienda mondiale della Puma. La foto di mamma e figlie è bellissima, e sia Aoki Lee che Ming Lee hanno posato come delle vere e proprie fotomodelle, seguendo le orme della celebre mamma.