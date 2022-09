Mal di denti, il rimedio per far sparire il dolore se il tuo dentista è chiuso

Il mal di denti provoca un dolore molto fastidioso, ma per farlo sparire se il tuo dentista è chiuso, ci sono alcuni metodi. Vediamo quali.

Il mal di denti è un grave segnale d’allerta che cerca di far percepire che è giunto il momento di richiedere l’intervento del dentista.

Uno dei dolori, a detta dei pazienti, più insopportabili, è senza dubbio il mal di denti, che spesso arriva improvviso e senza darci tregua.

Mal di denti, cosa fare in attesa del dentista

I professionisti dei Centri Dentistici Primo hanno stilato dei consigli per aiutare chi si trova in un momento di emergenza causata dal dolore da mal di denti.

Quando il mal di denti arriva, non ce n’è per nessuno. Il fastidio, che spesso si tramuta in dolore, che è causato dal mal di denti, è davvero uno dei più difficili da gestire, e soprattutto da sopportare. Il problema principale, è che i tessuti dentali non hanno una capacità rigenerativa, e per questo motivo non possono guarire spontaneamente.

Quando il mal di denti si presenta, bisogna capire comunque da cosa sia causato, perché soprattutto in presenza di una infezione, il dolore percepito è molto forte, e sarà comunque necessaria una visita dal dentista e la cura specifica. Visto il dolore che non si sopporta, la prima cosa che in molti fanno è quella di prendere dei farmaci analgesici.

Gli specialisti, consigliano, in attesa di prendere appuntamento con il dentista, di assumere un antidolorifico (l’Ibuprofene è il più indicato) per tenere sotto controllo il dolore; importante è tenere sempre a mente che gli analgesici non risolvono il problema che scatena il mal di denti, ma agiscono solamente sul dolore.

Fare attenzione agli shock termici, soprattutto quando ci laviamo i denti, evitando perciò di usare acqua troppo fredda o troppo calda. Tuttavia un pò di ghiaccio – avvolto in un panno – sulla guancia può aiutare a placare il dolore. Attenzione anche ad usare in quei giorni il filo interdentale, che potrebbe infiammare, e utilizzare dentifrici di alta qualità.

L’alimentazione è importante, con particolare attenzione ad evitare caramelle, gomme da masticare, e qualunque cibo troppo zuccherato, e pulire i denti dopo ogni pasto, usando uno spazzolino delicato – meglio se a setole morbide. Un consiglio infine da parte del team, è di applicare sulle gengive indolenzite un gel a base di lidocaina, in quanto anestetico locale diminuisce il dolore.