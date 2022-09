Quando saprai questa cosa, non vorrai più bere questi succhi

Parliamo di alimenti, e in particolare di bevande. Un fatto incredibile ci farà guardare ad alcuni succhi…in modo diverso.

Spesso le notizie ci colgono di sorpresa, soprattutto quando si tratta di alcune “certezze” che si sono radicate nelle nostre abitudini, e ad un tratto vengono “smontate”.

Le cose non sempre si vengono a sapere nel momento giusto, a volte si sanno anche dopo anni. Questo vale per ogni ambito della vita. Vediamo oggi a cosa ci riferiamo.

Cannucce, le usiamo nel modo sbagliato da sempre

Parliamo di bere, un’abitudine quotidiana senza la quale non si sopravvivrebbe. In realtà, andando nello specifico, ci riferiamo ad un fatto che riguarda bere in una certa maniera, ovvero con le cannucce.

La cannuccia ci rimanda di primo impatto all‘infanzia, ai bambini che bevono utilizzando questo piccolo oggetto per aiutarsi a bere. In realtà la cannuccia viene utilizzata anche dagli adulti e per bere diversi tipi di bevande. Quelle più conosciute, spesso accompagnate dalla cannuccia, sono alcuni tipi di the pronti in commercio, fino ai drink per adulti nei locali e nei bar. La cannuccia ha spesso anche un fine decorativo, ne esistono infatti di coloratissime, utilizzate per guarnire i drink.

Ma da dove viene la cannuccia? la sua nascita si dice che risalga addirittura al tempo dei Sumeri, ma una sorta di prototipo di cannuccia appare nell’Ottocento. Ma la teoria più famosa è quella della sua comparsa grazie a tal Marvin Stone, l’uomo che creò casualmente una cannuccia arrotolando della carta, ma non essendo impermeabile capì immediatamente che c’era bisogno di trovare una soluzione, con un materiale adatto al suo utilizzo.

Fu così che Stone nel 1888 attraverso la società Stone Straw Corporation brevettò la cannuccia e successivamente nel 1906 la Stone Straw inventò la macchina per produrre cannucce su larga scala. Ma torniamo ai giorni nostri, e vediamo la notizia che lascerà molti senza parole. Il primo a sollevare il dubbio, e a far diventare la notizia virale, è stato un utente di Twitter, che ha condiviso sul proprio profilo un’immagine che mostra come realmente dobbiamo usare la cannuccia.

La foto non lascia dubbi: la dobbiamo usare al contrario di come la inseriamo ora, e vedremo che sarà più facile arrivare a bere tutto, visto che il lato piegato della cannuccia permette di arrivare anche negli angoli dove normalmente resta sempre un pò di succo. Insomma, se la utilizziamo come in foto, la cannuccia ci permette di bere tutta la bevanda, soprattutto senza sforzi particolari.