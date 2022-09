Tappo di sughero nella bottiglia, ecco come salvare il vino

Il tappo di sughero che si spezza e cade nella bottiglia è un fatto usuale. Il modo per salvare in vino e continuare a berlo però esiste.

Quante volte sarà capitato di aprire una bottiglia di vino e…ops! il tappo di sughero si rompe e cade nella bottiglia. Tranquilli, con questo rimedio potete comunque bere il vino.

Bere un bel bicchiere di vino, da soli o in compagnia, è un’abitudine che hanno milioni di persone. Il momento dell’apertura di una bottiglia è sempre un momento di festa e di allegria, ma che succede se nel momento più importante il tappo si rompe?

Tappo di sughero rotto, come evitare di buttare il vino

Sarà sicuramente successo molte volte che all’improvviso, mentre si sta aprendo una bottiglia di vino con il cavatappi, il tappo di sughero si spezzi e resti incastrato nel collo, o peggio ancora cada dentro la bottiglia di vino.

Il tappo si rompe, nella maggior parte dei casi, perché il cavatappi non è stato utilizzato nella maniera corretta, e l’errore principale è quello di inserirlo non centrale o anche di non aver inserito la punta abbastanza a fondo. Potrebbe però anche essere causa del tappo stesso, perché il sughero come sappiamo può rovinarsi nel tempo, soprattutto se la bottiglia non è stata conservata alla giusta temperatura e in posizione verticale.

Importante in questo senso è ricordare quindi di tenere le bottiglie sempre conservate in modo orizzontale e non verticale, ma anche di fare attenzione, durante la fase dell’imbottigliamento, alla qualità dei tappi che si usano. La problematica del tappo che si rompe si può risolvere in diverse maniere, dipende solamente da come si è rotto il tappo.

In commercio si possono trovare i cosiddetti “cavatappi a lame”, o doppia lama, che sono appositamente utilizzati per quando il tappo è rotto, e vedono la presenza di due lame sottili e resistenti, una più lunga e una più corta, che vanno infilate tra il tappo e la superficie di vetro del collo della bottiglia, in modo da aiutare l’uscita del tappo senza conseguenze. Se il tappo è incastrato nella parte alta del collo della bottiglia, si può ricorrere ad un cavatappi professionale, ed inserendo la punta per tre quarti del tappo spezzato, può aiutare a risolvere il problema. Attenzione a non bucare del tutto il tappo, altrimenti si romperà e i pezzetti di sughero cadranno direttamente dentro il vino.

Il tappo si può spingere, se già non è accaduto, direttamente dentro la bottiglia per farlo cadere direttamente nel vino, se non vedete soluzione. A quel punto, l’unico modo per recuperare il vino è di infilare nella bottiglia un cucchiaio per tenere fermo il tappo rotto, e intanto far uscire il vino versandolo in un decanter o in altro contenitore. In caso ci fosse la presenza di parti di sughero, si può infine filtrare il vino con un colino.