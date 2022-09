Uomini e Donne, brutto colpo per i fan: il programma sparisce dal palinsesto

Un cambiamento inaspettato per Uomini e Donne che sicuramente non renderà molto felici i fan del programma firmato Maria De Filippi.

Per Uomini e Donne cambia la data di inizio, in particolare slitta tutta la stazione 2022-2023, cosa che ha destabilizzato il palinsesto ma anche quanti seguono il programma che attendevano con gioia questa data per rivedere dame e cavalieri al loro posto.

Le novità non mancheranno per il programma di punta di casa Mediaset, in realtà ci sono motivi precisi se questo inizio è stato rimandato.

Uomini e Donne rimandato: la motivazione

Il programma di punta di Maria De Filippi non inizierà più lunedì 19 settembre ma martedì 20. La decisione è stata presa “forzatamente” proprio in questi giorni. Quindi il cambio si deve ad un fattore preciso. Il motivo è la morte della Regina Elisabetta II.

Infatti lunedì si terranno i suoi funerali, dal momento che si tratta dell’evento più atteso e probabilmente di uno di quelli più seguiti di tutti i tempi a livello mediatico, anche Mediaset e in generale il palinsesto italiano, ha scelto di adattarsi per determinare la trasmissione in diretta e quindi slittare tutti gli altri programmi.

Nello specifico per Canale 5 nella giornata che doveva essere impiegata per il grande l’inizio di Uomini e Donne, si terrà uno speciale di Canale 5 collegato al TG che inizierà proprio alle 15 e poi si seguirà tutto il trasferimento da Buckingham Palace. Una scelta importante per dare l’ultimo saluto alla Regina.

Quindi per Uomini e Donne l’inizio slitta al giorno dopo, il 20 settembre 2022. Ci sono già delle succose anticipazioni per la prima puntata e saranno presentati ben 4 tronisti nuovi. Nelle altre puntate sicuramente vedremo come protagonisti Ida e Riccardo. In questi giorni sono in corso le riprese, in particolare ci sarebbe una svolta, Ida ha scelto di lasciare in via definitiva il suo ex.

Il programma si farà molto interessante anche perché si parlerà di un matrimonio che si è svolto da poco e su cui la De Filippi ha dato indicazioni, in particolare sulla questione di non mandare in onda immagini, anche attraverso i social, ma di attendere l’inizio del programma per poter diffondere tutti i dettagli dell’evento.

Ci saranno molte cose nuove e interessanti, ma anche grandi ritorni che nessuno può al momento aspettarsi, quindi anche questa nuova edizione di Uomini e Donne non mancherà di molte sorprese.