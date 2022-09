Uomo ruba la tavoletta del wc della Regina Elisabetta, ecco come

Un uomo ruba la tavoletta del wc della Regina Elisabetta e nessuno se n’é mai accorto.

Una persona ha voluto conservare la tavoletta del water della Regina Elisabetta ma nessuno si è mai accorto di nulla.

Questa strana vicenda è avvenuta realmente e, tra tutti i cimeli che una persona può desiderare, quest’uomo ha deciso di tenere la tavoletta del wc della Regina.

Ecco come l’uomo ha rubato la tavoletta della Regina

Un uomo, residente in Canada, ha raccontato su TikTok con un misto di orgoglio e commozione che suo padre ha rubato la tavoletta del wc della regina Elisabetta. Il video ha totalizzato migliaia di visualizzazioni ed è diventato immediatamente virale.

La Regina Elisabetta è scomparsa giovedì 8 settembre nella dimora di Balmoral, e mentre il mondo ancora piange ed è in trepidante attesa per il suo funerale, emergono aneddoti e curiosità che riguardano la sovrana che ha fatto letteralmente la storia del mondo.

“Quando avevo otto anni ho conosciuto la Regina d’Inghilterra. Nessuno mi crede mai quando lo racconto, ma ho una fotografia che lo dimostra. Questo perché la regina si trovava in Canada ed era in visita allo Sheridan Colllege a Oakville, Ontario, dove mio padre lavorava come addetto alle manutenzioni. Dunque ha avuto un sacco di cose da mettere a posto prima dell’arrivo di Elisabetta II che si sarebbe fermata a pranzare proprio qui. Ad esempio, ha dovuto installare un water che la regina avrebbe usato solo per un giorno. Quando la regina è arrivata io avevo otto anni, mio padre mi ha portato con sé finché non siamo riusciti a intrufolarci proprio accanto all’auto della regina. Lei era lì, stava stringendo mani, baciando bambini e altre cose simili. Poi a un certo punto qualcuno mi ha passato un mazzo di fiori e l’ho vista venire verso di me. Le ho porto i fiori, lei mi ha stretto la mano e mi ha detto che ero un bambino delizioso“.

La parte migliore del racconto dell’uomo arriva dopo. “Mio padre non solo è riuscito a conservare il tovagliolo, il piatto e le posate della regina, cose che abbiamo ancora, ma è anche andato successivamente a rimuovere il wc installato apposta per lei e si è tenuto la tavoletta. Purtroppo quella non ce l’ho a portata di mano: mio padre l’ha nascosta da qualche parte in garage, ma è probabilmente il cimelio più strano che potessimo avere“.

In effetti, l’uomo è consapevole di aver in mano l’oggetto più strano appartenente alla Regina Elisabetta.