Beautiful, Eric perdonerà Quinn? le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Le nuove puntate di Beautiful saranno al centro di importanti novità e saranno trasmesse su Canale 5 dal 19 al 24 settembre.

La domanda più frequente fra gli appassionati del programma tv è: Eric perdonerà Quinn? Alcune anticipazioni dall’America, lo rivelano. Andiamo a vedere nel dettaglio.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate da lunedì 19 a sabato 24 settembre sui teleschermi italiani, rivelano che Quinn e Carter continueranno a vedersi di nascosto. Intanto, i documenti del divorzio di Eric saranno portati da un corriere nell’ufficio di Ridge. Proprio quest’ultimo, infatti, informerà immediatamente l’avvocato per avere delle spiegazioni, destando lo stupore di Steffy.

Nel frattempo, Paris racconterà a Zende di aver trovato ospitalità in casa di Finn. Infatti, l’impiegata della Fondazione Forrester e il giovane stilista decideranno di vivere la loro storia d’amore alla giornata.

Allo stesso tempo, Ridge spingerà sua figlia a diventare la moglie del medico, poiché nutre per lui una profonda stima. Infine, Katie e sua sorella Brooke si confronteranno sui problemi familiari, dopo le ultime vicissitudini accadute.

Nelle puntate del 19-24 settembre di Beautiful, Steffy dirà a suo padre di voler parlare di nozze con Finn. A tal proposito, Ridge confiderà a Brooke, e sua sorella, che molto presto sua figlia e il dottore diventeranno marito e moglie.

Intanto, Paris apparirà entusiasta di vivere alla casa sulla scogliera, finendo per confidarlo a Zende. Durante l’incontro, i due giovani parleranno sia del lavoro sia della loro situazione affettiva. Finn non condividerà l’idea che Steffy conosca i suoi genitori, mentre la giovane Forrester apparirà felice dell’imminente matrimonio, tanto da voler fare le cose in grande. Inoltre, la sorella di Thomas non vedrà l’ora di fare la conoscenza dei suoi suoceri.

Brooke e Ridge si congratuleranno con Eric, il quale ha ripreso a disegnare modelli dopo l’allontanamento da Quinn. La creatrice di gioielli, però, entrerà in ufficio, e pregherà il marito di perdonarla, poiché la storia con Carter è stata solo una sbandata. A questo punto, Brooke cercherà di mettere in guardia il suocero sulle vere intenzioni di Fuller e, proprio per questo motivo, Logan convincerà Eric ad affrettare le pratiche del divorzio.

Beautiful è una soap opera statunitense ed è andata in onda per la prima volta il 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.