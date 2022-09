GF Vip, Alex Belli torna all’attacco e spiazza tutti

Alex Belli, protagonista del GFVip, un’altra volta torna all’attacco, e spiazza tutti con le sue dichiarazioni.

E’ stato il protagonista assoluto dell’ultima edizione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini, campione di share su Canale 5. Alex Belli anche stavolta fa parlare di sé.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata un successo importante delle reti Mediaset della passata stagione televisiva. Tra i protagonisti più discussi c’è stato l’attore Alex Belli.

Alex Belli, le dichiarazioni su Orietta Berti nel ruolo di opinionista

L’attore di Centovetrine ha giocato un ruolo di primo piano nelle dinamiche del GF Vip dell’ultima edizione, rendendosi protagonista di un ménage à trois con la moglie, la modella Delia Duran, e la influencer Soleil Sorge.

Gli intrecci del trio nella casa più spiata d’Italia, ha tenuto incollati alla televisione milioni di persone, che hanno seguito fino all’ultimo le evoluzioni della strana storia nata sotto i riflettori del reality.

Terminata l’edizione del GF da pochi mesi, lunedì 19 settembre il reality show di Canale 5 è pronto a ripatire, con un nuovo gruppo di vipponi guidati dall’immancabile Alfonso Signorini, che nelle scorse settimane si è divertito a lanciare degli indizi sulla sua pagina Instagram riferiti ai concorrenti del nuovo GF.

In occasione di una intervista a Superguidatv, l’attore ha parlato della sua incredibile esperienza nella casa del Grande Fratello, ed ha anche “aggiustato il tiro” a proposito del suo tweet di commento delle scorse settimane rispetto alla scelta di inserire Orietta Berti nel ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

“E’ stata un’esperienza bella e difficile. Mi porto nel cuore tutti, dalla produzione ad Alfonso Signorini […] Ho un grande rispetto per Orietta Berti. Sono un provocatore e la stimo come donna e professionista. Ho semplicemente detto che Orietta non ha capito bene l’impegno duro che richiede il Grande Fratello Vip. Poi ho fatto un post in cui auguravo il meglio a tutta la produzione, ad Alfonso e anche ad Orietta a cui voglio bene“.

L’ex gieffino, infatti, aveva scritto nel suo tweet di critica verso la scelta della Berti “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”, ricevendo moltissime critiche.

Nel frattempo si parla di una partecipazione dell’attore a Pechino Express insieme alla moglie Delia, ma Alex ha specificato di essere “in anno sabbatico, perciò quello che circola è una fake news. Non ho preso accordi con nessuna produzione. Mi voglio dedicare ad altri progetti e in particolare alla mia società di produzione. Penso di aver dato già abbastanza lo scorso anno. Diamo spazio ad altre situazioni […] In questo momento sto lavorando ad una serie in cui sono sceneggiatore ma anche attore“.