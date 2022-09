Gli abitanti di questo luogo non sanno di aver raggiunto un record, la notizia è ufficiale

L’hotel più bello al mondo si trova in questo luogo paradisiaco.

TripAdvisor, nota piattaforma statunitense dedicata alle recensioni online di hotel e ristoranti, ha stilato una classifica degli alberghi più belli al mondo.

A condizionare il risultato definitivo sono stati diversi fattori: dalla qualità del servizio al panorama dalla camera da letto.

Ecco dove si trova l’hotel più bello al mondo

Dopo un’attenta valutazione, al primo posto di questa particolare classifica si piazza il Tulemar Bungalows & Villas. L’hotel è situato in Costa Rica ed è considerato il più bello al mondo. Inoltre, i visitatori sono rimasti incantati dalla vista sull’Oceano Pacifico e dal Parco Nazionale Manuel Antonio.

In base ai dati raccolti da TripAdvisor, nella top 25 del 2022 degli hotel più belli del mondo rientrano a pieno titolo anche l’Hotel Colline de France a Gramado, in Brasile, e l’Ikos Aria sull’isola di Kos, in Grecia, rispettivamente al secondo e terzo posto. Dalla Spagna all’Indonesia, dalla Svizzera alle Maldive, tra i primi 25 hotel e resort per famiglie, non sono presenti alberghi italiani.

I Travellers’ Choice Hotel Awards 2022, dedicati all’Italia, vedono tra le strutture più amate dai turisti: il Feldhof DolceVita Resort e l’Alpina Dolomites, entrambe in Trentino-Alto Adige, seguite dall’Hotel Eden di Roma, il Design Hotel Tyrol in provincia di Bolzano e l’AktivHotel SantaLucia a Torbole.

Secondo Travel & Leisure, prestigiosa rivista statunitense ed autentico punto di riferimento in fatto di viaggi e hotel, l’hotel più bello del mondo si trova in Toscana, vicino a Montalcino. Infatti, il Rosewood Castiglion del Bosco è una struttura ricettiva e viene considerata la migliore del mondo.

L’albergo è composto da 42 suite, 11 ville, due ristoranti, una scuola di cucina e una Spa. Inoltre, comprende una tra le più storiche cantine produttrici di Brunello di Montalcino e un Golf Club privato, le cui buche sono state disegnate dal campione British Open, Tom Weiskopf.

Rosewood Castiglion del Bosco, dal 2015, è in gestione a Rosewood Hotels & Resorts. A marzo 2022 i precedenti proprietari, Chiara e Massimo Ferragamo hanno venduto la struttura ad un club d’investimento con famiglie da vari continenti, che hanno annunciato l’apertura di 19 nuove suite.

Il resort ha ottenuto un punteggio quasi da record, sfiorando il 100 e raggiungendo il 99.25 complessivo. Infatti, si tratta della valutazione più alta per una struttura, che negli anni si è fatta conoscere ovunque, tanto da attirare ospiti di un certo livello come Barack Obama, ex presidente statunitense.