Il weekend inizia benissimo per 3 segni, favoriti i viaggi

Il weekend inizia bene in questo venerdì, in particolare sono favoriti i viaggi. Ma solo 3 segni zodiacali potranno approfittare, vediamo quali.

Settembre è arrivato a metà, inizia qualche pioggia ma le temperature sono ancora di piena estate. Gli spostamenti e i viaggi infatti sono ancora al top, e questi segni ne potranno godere.

Pronti per il fine settimana? il clima è ancora vacanziero, anche se si affaccia qualche pioggia, e allora potete pensare a partire per tre giorni, e godervi ancora un pò di relax.

Oroscopo di venerdì 16 settembre, 3 segni con il biglietto pronto in mano

I nati il 16 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, i Santi protettori sono Santi Cornelio e Cipriano, ed il santo del giorno è Santa Eufemia.

Chi nasce oggi ha una personalità complessa, e a differenza di quanto accade normalmente ai nati in Vergine, tende a riflettere poco ed agire troppo impulsivamente; dall’altro lato, sono molto apprezzati per la loro generosità e disponibilità, a patto che si rispettino i loro spazi e le loro idee.

Il 16 settembre sono nati molti personaggi famosi, come Lauren Bacall, Alessandro Cecchi Paone, Peter Falk, David Copperfield, Mickey Rourke, Roy Paci e B.B. King. Nel 1977 invece, scompare una grande della storia della musica, Maria Callas. Nel 1949, in questo giorno, ricordiamo un fatto curioso e simpatico che resta nella storia: debutta Wile E. Coyote, con il cortometraggio “Fast and Furry-ous”, e da quel momento milioni di telespettatori iniziano ad appassionarsi alle divertenti vicissitudini del povero coyote alle prese col perenne inseguimento dell’inafferrabile uccello “Beep beep“.

Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo, con le nostre amiche stelle che ci invitano a passare un weekend di relax, magari fuoriporta. Sono 3 i segni pronti con le valige, e allora partiamo e leggiamo cosa dicono le stelle!

I nati in Sagittario avranno questo venerdì buone possibilità di incontri, ma tutto ruota intorno alla necessità di rilassarti. Se puoi, organizza un fine settimana diverso, non serve andare lontano, ma staccare la spina e trovare il benessere. Solo così tirerai fuori il meglio ti te, nelle relazioni e nel lavoro.

Gli amici della Bilancia iniziano il weekend con l’amore a favore, quindi curate le relazioni e godete questo inizio di fine settimana, per essere pronti anche ad affrontare una settimana che si prevede piena di impegni.

Pile cariche anche per gli amici del segno dei Pesci, che potrebbero approfittare di questo venerdì per fare qualcosa di diverso, e visitare posti nuovi. Online trovate tutto, basta un click ed il weekend è assicurato. Anche se troverai le prime piogge, la temperatura è calda, e male che va puoi optare per le terme!