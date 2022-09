Kourtney Kardashian svela il segreto della fertilità, la scoperta lascia senza parole

Kourtney Kardashian ha svelato pubblicamente il segreto della fertilità, ma la scoperta lascia tutti senza parole.

E’ una delle sorelle della famiglia più famosa e spiata d’America, sorella della popolarissima Kim Kardashian. Kourtney ha parlato senza filtri ed ha spiazzato tutti.

The Kardashian è il titolo della serie tv americana, sbarcata da molti anni anche in Italia, che come chiarisce il titolo, parla della vita della famiglia più famosa e glamour degli Stati Uniti. Le sorelle Kardashian e Jenner, capitanate dalla mamma manager Kris, sono seguitissime sia sulla serie tv, che soprattutto sui social.

Kourtney e il consiglio bizzarro dell’endocrinologo

La maggiore delle sorelle Kardashian ha sposato il compagno Travis Barker (batterista dei Blink-182) a Portofino indossando un abito da sposa disegnato dagli stilisti italiani Dolce e Gabbana, ed ha subito aggiornato la sua pagina Instagram con il doppio cognome Kardashian Barker.

La coppia non ha mai nascosto di volere un figlio, ma finora nemmeno la fecondazione in vitro ha dato i suoi frutti, e proprio durante un episodio di maggio della serie The Kardashians, Kourtney ha parlato con il suo esperto di pulizia ayurvedica, il consiglio che le ha dato il suo medico della fertilità.

La celebrity dovrebbe ingerire lo sperma di Travis, spiegando che il medico “ci ha detto di, beh, mi ha detto che la cosa che avrebbe aiutato [la mia tiroide] era bere il suo c-m tipo quattro volte a settimana”. Il consiglio del medico di Kourtney sembra avere radici chiare, ovvero da uno studio della Columbia University, secondo cui assumere il liquido seminale maschile permetterebbe di accresce la fertilità delle femmine, rafforzare il sistema immunitario, allontanando patologie e aborti spontanei.

Ma la Kardashian ha poi specificato di non aver sperimentato la tecnica dello sperma, ma di aver deciso di seguire con il marito la pulizia del Panchakarma che come ha raccontato la donna “È ayurvedica e ha 3000 anni; dicono che elimini tutte le tossine che sono nel profondo dei nostri tessuti permettendo agli ovuli di avere una migliore qualità“. La conseguenza sulle abitudini di vita sono digiuno da sesso, caffeina ed esercizio fisico.

“Sento che è qualcosa che io e Travis dobbiamo affrontare insieme. Stiamo facendo un bambino insieme, dobbiamo essere sulla stessa lunghezza d’onda“, ha detto la celebrity, spiegando che questa scelta di seguire il percorso della pulizia “ha reso tutto migliore. Ad esempio, se non puoi assumere caffeina, quando bevi il tuo primo matcha, è buonissimo“.