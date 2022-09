Regina Elisabetta II, tutti i segreti della sua residenza da cui è partito il corteo funebre

La Regina Elisabetta II ha compiuto il suo ultimo viaggio da Buckingham Palace a Westminster Hall. Il corteo si è mosso proprio dando le spalle alla residenza reale, la sede di tutti i segreti di corte.

Molto più di una semplice dimora, Buckingham Palace ha visto per l’ultima volta la Regina percorrere la strada verso Westminster Hall. Questi sono giorni particolari, tragici ma anche di grande commozione per la popolazione.

Dopo il decesso dell’8 settembre a Balmoral, è stata condotta nuovamente a casa e poi è stato effettuato un ulteriore spostamento con re Carlo III e i figli, insieme a Camilla. Sullo sfondo immancabile la sua casa, Buckingham Palace.

Tutti i segreti di Buckingham Palace

Oltre ad essere la residenza reale è anche il luogo che custodisce molti segreti come ad esempio la piscina nascosta. I membri dello staff hanno raccontato che è proprio qui che la Regina amava nuotare ma nessuno sembra sapere che esista. All’interno vi sono dei tunnel segreti, dei passaggi che collegano il palazzo con alcune parti della città, probabilmente per consentire la fuga in caso di problemi. Al suo interno Buckingham Palace vanta anche il più grande giardino della città, un vero spettacolo.

Pochi sanno che è anche la sede dell’eliporto più antico di Londra, si trova nei giardini del palazzo ed è una pista particolare che è stata creata come l’erba proprio per non creare differenze estetiche. Gli aerei fino a quel momento venivano comunque fatti atterrare, nel giardino c’è la più antica piattaforma per elicotteri di Londra. Proprio sotto il palazzo reale scorre un fiume, nessuno però può vederlo. Per questo prende il nome di fiume perduto, è il Tyburn e scorre nella parte sud.

Il palazzo è titolare anche della Collezione Nazionale di gelsi, infatti già nel 1600 il re Giacomo I voleva allevare bachi da seta. La residenza di Buckingham Palace fu bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, ben nove volte quando anche Elisabetta si trovava al suo interno e fu colpita la Cappella poi interamente ricostruita in seguito.

Questi sono i segreti che sono stati raccontati e condivisi nel tempo dal personale di corte, sicuramente ci sono tantissimi misteri che è possibile solo immaginare, molti dei quali avranno fatto l’ultimo viaggio proprio con la Regina. Nel tempo molte cose sono state svelate ma sempre negate dalle fonti ufficiali quindi si può solo immaginare quello che ci sia realmente nelle sale segrete.