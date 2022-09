Svelato il segreto del trucco che da anni le donne vogliono sapere, la risposta ora è chiara

Moltissime donne vogliono sapere da anni un segreto riguardante il trucco, e adesso la risposta è chiara. Ecco di cosa si tratta.

Le donne ed il trucco, un binomio che va a braccetto da millenni possiamo dire. La passione per il beauty è sempre maggiore, e conoscerne i segreti è importante.

Per molte donne la bellezza sembra non aver segreti, ed anche il trucco. Sono milioni le persone che ogni giorno acquistano prodotti per il trucco e il beauty, e secondo alcuni dati si stima che in media ogni anno una donna spenda per il makeup tra i 300 e i 400 euro.

BB Cream e CC Cream, la differenza ora è chiara

I prodotti per truccarsi sono davvero moltissimi, e le marche ancora di più. Con gli anni il mercato si è ampliato e specializzato, dando la possibilità di acquistare prodotti sempre più vicini alle proprie esigenze.

Tra i prodotti più utilizzati e famosi per il trucco, c’è sicuramente il fondotinta, al quale moltissime donne non rinunciano assolutamente, pena non uscire di casa! Il fondotinta è considerato una base per il trucco importante, il cui obiettivo è di dare un’immagine alla pelle del viso più omogenea possibile.

Ma una valida alternativa al fondotinta, da anni, è rappresentato dalle BB Cream e CC Cream, di cui si sente parlare moltissimo. Ma la differenza tra le due creme, e le loro caratteristiche, non sono ancora chiare e moltissime persone. Ce lo spiegano gli esperti di Erbolario.

La BB Cream deriva dall’inglese Blemish Balm, ovvero balsamo per le imperfezioni, ed è molto indicata per chi vuole un colorito luminoso e naturale, quindi per chi non vuole appesantire il viso con un trucco evidente ed una base forte data da fondotinta. La BB Cream è molto apprezzata perché perfeziona l’immagine del viso, e dona un aspetto molto naturale – uniformando l’incarnato con un leggerissimo effetto colorante.

La CC Cream – acronimo di Color Control Cream – è una crema dal compito di donare un effetto coprente abbastanza simile a quello del fondotinta, ma dalla texture molto più leggera. Quest’ultima, si differenzia dalla BB Cream perché nasce per coprire le imperfezioni e uniformare il colorito, ed ha quindi un’azione molto simile ad un fondotinta – permettendo di nascondere istantaneamente macchie, difetti e piccoli rossori.

Entrambi i prodotti sono quindi indicati soprattutto nel periodo primavera-estate, quando il makeup è decisamente più leggero e naturale, o comunque per le attività quotidiane che non richiedono la copertura di un trucco strutturato (come quello da sera).