Terrore alle porte della capitale, abitanti nel panico, il Sindaco “Episodio violento”

Il terrore ha lasciato impietriti gli abitanti di un comune vicino la capitale, il Sindaco ha specificato preoccupato “Episodio violento”.

I cittadini del comune romano, infatti, si sono svegliati la mattina del 15 settembre con la paura negli occhi.

Il risveglio è stato davvero traumatico per la popolazione di Campagnano ed ora i cittadini cercano delle risposte dal sindaco del paese.

Paura a Campagnano di Roma

Intorno alle 5 del mattino del 15 settembre, una tromba d’aria ha colpito il comune di Campagnano di Roma. L’evento atmosferico ha causato molti danni in città.

“I danni sono ingenti. Un intero quadrante del paese è stato devastato. Alcune imprese sono ancora impegnate sul territorio per bonificare alcune situazioni di emergenza, la protezione civile sta supportando il comune nella risoluzione di alcune problematiche, carabinieri e vigili del fuoco stanno ancora lavorando per riportare tutto alla normalità“. Queste sono le parole del sindaco Alessio Nisi.

Il sindaco di Campagnano, successivamente, ha aggiunto altre dichiarazioni.

“Purtroppo si sono registrati danni molto importanti sul versante nord-ovest del paese. Alcuni edifici sono stati colpiti con violenza dalla tromba d’aria. Aziende agricole, aziende sul fronte Cassia e abitazioni hanno riportato danni ingenti. Restano da completare gli interventi a carico dei fornitori di energia elettrica e telefonia. I trasporti, pubblico e privato, sono tutti garantiti”.

Il primo cittadino del comune romano, inoltre, ha dichiarato come la giunta comunale abbia deliberato la dichiarazione di stato di emergenza per calamità naturale e la richiesta sarà inoltrata alla Regione Lazio con la speranza di accoglimento.

“Non perderemo un minuto perché la Regione Lazio si faccia carico degli ingenti danni subiti dalle imprese agricole, commerciali, dai privati cittadini e sui beni patrimoniali del Comune di Campagnano di Roma, investito da una tromba alle prime ore della giornata odierna, specie nelle aree di Monte Sarleo, Monte Casale, Fontana Latrona, Vallelunga, Cassia bis per citare quelle principali”. Queste sono le parole del consigliere regionale del Lazio, Daniele Giannini.

Successivamente, ha aggiunto:

“Sono stato posto a conoscenza dal Sindaco di Campagnano Alessio Nisi e dal capogruppo in consiglio comunale Federico Stirpe delle preoccupazioni per le tante imprese danneggiate. Ho rassicurato i nostri amministratori sull’intenzione di seguire direttamente la questione per velocizzare le procedure regionali, affiancando l’amministrazione per tempestivi ristori ed il ripristino delle attività“.

Nel 2021, le trombe d’aria registrate sono state 69 ed è il numero più alto da quando è iniziata la raccolta dati di Tornado in Italia nel 2014.