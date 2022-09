Fai attenzione se muovi i piedi mentre stai guardando questo canale, potrebbe accadere qualcosa di incredibile

Se stai guardando la tv, fai attenzione a muovere i piedi…qualcosa potrebbe accadere, ed è davvero incredibile.

Guardare le televisione, magari sdraiati sul divano, è il momento tra i più rilassanti della giornata. Ma a volte possono accadere cose incredibili.

Negli ultimi anni la tecnologia ha preso piede in tutte le situazioni della nostra vita e delle nostre attività, facendo cose che prima mai avremmo immaginato.

Il calzino di Netflix che funge da telecomando

Oltre alla televisione classica che vediamo tutti i giorni nelle nostre case da anni, ultimamente si utilizzano sempre di più le piattaforme digitali on demand, canali che con un abbonamento permettono di vedere ciò che si vuole ad ogni ora.

Tra le piattaforme più conosciute e utilizzate c’è senz’altro la statunitense Netflix, la società che opera nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Fondata nel 1997, ma è entrata nel settore della produzione solamente nel 2013, presentando la sua prima serie, House of Cards – Gli intrighi del potere.

Netflix ha aumentato da allora la produzione in maniera esponenziale, ed ha attirato milioni di utenti in tutto il mondo, che ogni giorno si collegano per guardare comodamente sul divano le loro serie e programmi preferiti. Ma è accaduto qualcosa di nuovo: il colosso americano ha lanciato un’idea innovativa per i suoi clienti, ovvero i calzini che si mettono in pausa il programma che si sta guardando se ci si addormenta davanti la tv.

La piattaforma ha creato un sito dedicato, dove sono presenti tutte le istruzioni passo passo per realizzare i cosiddetti calzini smart (vedi il VIDEO ALLA FINE DELL’ARTICOLO) sono disponibili i modelli per realizzare disegni delle serie tv preferite Netflix, come House of Cards, Narcos, Daredevil, Jessica Jones. Secondo la guida, dopo aver creato i calzini personalizzati, si passa alla parte tecnica, con l’utilizzo di un microcontroller Arduino, abbinato a LED IR (infrarossi, per inviare i comandi verso la TV), indicatori LED di stato, una batteria da 500mAh, un accelerometro per rilevare il movimento ed una striscia di feltro da 2mm.

Una volta indossati i calzini, i sensori al loro interno rilevano i movimenti del piede, Arduino riceve le misurazioni e attiva il ricevitore a infrarossi, che si occupa di bloccare la riproduzione in corso. L’idea è già stata fortemente discussa, con le solite critiche da un lato, e applausi dall’altra. La strada è chiaramente quella di rendere l’esperienza dell’utente migliore possibile. Anche mentre dorme!