Gonfiore post-vacanze, il mix di ingredienti che non immagini: risultati immediati

Sentite ancora il gonfiore del post-vacanze? un mix di ingredienti davvero incredibili ti darà risultati immediati.

Le ferie portano molti benefici, ma il rientro spesso è traumatico, ed è necessario correre ai ripari prima possibile.

Le ferie sono appena finite, e molti faticano a riprendere il ritmo che hanno durante l’anno. A pagarne le conseguenze è il fisico, che spesso torna dalle vacanze un pò appesantito dalla voglia di lasciarsi andare che ha portato a qualche eccesso in ambito di alimentazione.

Stop al gonfiore con un mix di ingredienti naturali

Per rimettersi in riga, come si suol dire, e ricominciare a sentirsi attivi e leggeri, bastano poche mosse, e a consigliarcele sono gli esperti di Riza.

Moltissimi di noi sono tornati dalle vacanze con qualche chilo in più, o anche più gonfiore; è un fatto normale, che accade per vari motivi, principalmente per il cambio delle abitudini durante i periodi fuori dalle routine quotidiana. Tornati a casa, per perdere qualche centimetro sul girovita, si può ricorrere al potere diuretico di alcuni frutti e erbe naturali, che mixate hanno un effetto molto positivo. Vediamo qualche ricetta.

Per aiutare il metabolismo a riprendere vigore, sono consigliate le bacche di goji, dal potere antiossidante, e lo zenzero (che spesso usiamo in cucina) che accelera il metabolismo grazie all’aumento della produzione di calore. La bevanda che può mixare questi ingredienti è un infuso di 1 litro d’acqua, nel quale si mescola 1 cucchiaino di matcha, 1 cucchiaino di polvere di zenzero, 2 cucchiaini di bacche di goji.

Questo mix è molto utile per sciogliere i grassi, perché non bisogna dimenticare che 1 cucchiaino di tè matcha contiene circa 7 mg di caffeina naturale “che, grazie alle sue notorie doti termogeniche, dà una spinta al metabolismo aiutando a bruciare i grassi e aumenta i livelli di CCK-colecistochinina, l’ormone che favorisce il senso di sazietà”.

Per aiutare il fisico a smaltire più velocemente, si consiglia questa infusione a freddo: frulla 1 tazza di ananas e aggiungi acqua fino a raggiungere 1 litro. Aggiungi 1 cucchiaino di polvere di cardo mariano e ¼ di cucchiaino di cardamomo, mescola e riponi in frigo. Il cardamomo è una spezia termogenica, che “brucia senza bruciare la bocca” come il peperoncino ad esempio, l‘ananas ha un potere diuretico ed anche antinfiammatorio molto conosciuto, mentre il cardo mariano aiuta i processi dimagranti perché favorisce in particolare la naturale disintossicazione del fegato.

Riguardo l’utilizzo e la conservazione delle tisane, essendo dei preparati freschi è sempre consigliabile consumarle in giornata, approfittando per fare qualche sorso durante le pause, e dissetarsi aiutando allo stesso tempo il nostro organismo.