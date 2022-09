Paura in viaggio per la star mondiale: “Ho quasi rischiato di morire”

Una star mondiale in visita in Italia ha avuto molta paura ed ha rischiato quasi di morire.

La star è stata in Italia non molto tempo fa, poiché ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il personaggio mondiale, però, ha rischiato addirittura di morire, a causa di un contrattempo durante il suo viaggio nel nostro Paese.

La star ha rischiato quasi di morire

Lili Reinhart potrebbe, apparentemente, essere un nome come un altro, ma non è così invece per i fan della serie tv Riverdale. L’interprete di Betty Cooper, negli ultimi mesi, ha fatto parecchio parlare di sé, sia per le sue dichiarazioni su Kim Kardashian sia per alcune scene che le avrebbero causato non poco disagio.

Lili è stata in Italia poco tempo fa ed ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia. Infatti, l’attrice non era presente per qualche film in concorso al festival che la vedeva nel cast, ma era stata invitata, in quanto testimonial di un noto brand di abbigliamento.

In questa occasione, inoltre, la Reinhart ha incontrato un’altra sua collega sul set di Riverdale, Camila Mendes. Infatti, anche l’attrice statunitense era stata invitata a partecipare al festival del cinema, nella cornice della laguna.

Con l’occasione, quindi, Lili Reinhart ne ha approfittato per visitare gran parte del nostro Paese. A fare un reportage dei posti in cui è stata, ci ha pensato Charlie Howard, modella e attivista inglese, ed in quest’occasione è stata la sua compagna di viaggio. Proprio lei, sui suoi profili social, ha pubblicato un video in cui racconta alcuni avvenimenti durante la vacanza. Infatti, hanno visitato moltissimi luoghi culturali e mangiato tantissimo cibo, ma hanno avuto anche qualche momento di notevole difficoltà.

Le esperienze traumatiche per le ragazze sono state principalmente due ed entrambe si trovano all’interno del video girato dalla Howard. In primo luogo, Lili Reinhart e Charlie sarebbero state cacciate da un treno perché sprovviste di mascherina. Fortunatamente, però, le ragazze sono riuscite a trovarne un paio ed hanno continuato il loro viaggio senza problemi.

Una volta arrivate a Roma, entrambe le star avrebbero “quasi rischiato di morire”, a causa della guida spericolata di un tassista. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto e le due ragazze hanno vissuto una vacanza memorabile, ed ammettono di sentire già la mancanza dell’Italia.

Lili Reinhart è nata a Cleveland il 13 settembre 1996 ed è nota principalmente per il ruolo di Grace nel film I nostri cuori chimici.