Sabato stanco per questi segni, le stelle consigliano il riposo

E’ un sabato stanco quello di oggi, in particolare per alcuni segni zodiacali. Le stelle consigliano di dedicarsi al riposo. Vediamo a chi tocca!

Metà settembre è passato, e anche se ancora le temperature sono buone, in molte zone d’Italia il tempo è brutto. E allora meglio stare in casa…ce lo dicono le stelle.

Il sole in questo weekend non fa sempre la sua apparizione, infatti in molte parti d’Italia si sono affacciate già le prime piogge.

Oroscopo di sabato 17 settembre, riposo e tv per questi segni

I nati 17 il Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo protettore è San Roberto Bellarmino. Vediamo le caratteristiche di chi è nato oggi.

I nati in questa data sono persone che amano fare le cose da sé, e hanno poca fiducia nell’affidarsi agli altri, soprattutto nelle faccende pratiche e lavorative. La programmazione è tutto per loro, ma questo aspetto spesso è controproducente, perché possono andare facilmente in tilt se arriva un fuori programma.

Sembrano persone serie, ma sanno anche divertirsi, solo che decidono loro con chi e quando! Il numero fortunato dei nati oggi è il numero 8, e la pietra portafortuna lo zaffiro. Il 17 settembre sono nati molti personaggi noti, come Joe Bastianich, Aldo Cazzullo, Anastacia, Paolo Crepet, Alessandro Siani.

Il 17 settembre 1787 i delegati di 12 stati sottoscrivono a Filadelfia la Costituzione degli Stati Uniti d’America; nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, l’inizio di un mito che dura ancora oggi. Ma torniamo ai giorni nostri, e ai consigli delle stelle per la giornata di oggi, che si presenta un pò stanca per 3 segni in particolare.

Il primo segno al quale si consiglia un sabato di relax è il Leone, che oggi viaggia tra problemi e tensioni, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Visto il tempo “ballerino”, si consiglia Netflix e divano!

Lo Scorpione anche vive un sabato con poca voglia di fare e poche energie, sarà anche il tempo che non aiuta, ma meglio stare a casa, magari una serata di relax con le persone care e una bella pizza.

Gli amici dell‘Acquario anche non vivono un sabato particolarmente brillante, forse a causa di qualche intoppo che ha rallentato alcuni programmi in vari ambiti. Questo ha provocato tensione, ma anche scaricato le pile per il weekend. Niente paura, vi siete divertiti durante l’estate, con uscite fino a tarda notte, oggi quindi potete concedervi un pò di relax tra le quattro mura.