Tragedia in tv, la conduttrice si toglie la vita, pubblico sotto choc

Una vera e propria tragedia si è consumata in tv: il pubblico è sotto choc per la decisione della conduttrice di togliersi la vita.

Il fatto ha lasciato sgomento il pubblico, l’incredulità di un gesto così estremo che si è consumato nell’ambio televisivo ha tolto le parole a tutti.

La notizia è stata ufficializzata a inizio settembre, il primo del mese per esattezza, confermando la morte di una nota conduttrice televisiva di soli 27 anni.

Neena Pacholke, il suicidio alla vigilia delle nozze

La giovanissima conduttrice tv Neena Pacholke è stata trovata senza vita nel proprio appartamento dalla Polizia, che ha indagato immediatamente sulle cause della tragedia, giungendo alla triste conclusione.

La vicenda ha lasciato senza parole tutto il mondo dello spettacolo. La ventisettenne conduttrice della ABC è stata trovata priva di vita nel suo appartamento, e secondo le ricostruzioni, la Polizia avrebbe immediatamente capito che si è trattato di suicidio. Il motivo sembra che sia di natura sentimentale.

La conduttrice statunitense, 27 anni, aveva una relazione con Kyle, il trentottenne conosciuto in occasione di un funerale nel 2020. La coppia avrebbe dovuto sposarsi il 12 ottobre in Messico a Playa del Carmen, ma purtroppo non hanno fatto in tempo.

Secondo alcune voci, la relazione della coppia era stata sempre abbastanza tumultuosa, con la donna molto presa dalla relazione – sembra più del compagno, secondo quanto riportato da alcune fonti – e questo avrebbe causato alcune tensioni. La causa scatenante della tragedia però, sembra sia stato un tradimento di Kylie, del quale la conduttrice sarebbe venuta a conoscenza trovando in casa un paio di slip che non le appartenevano.

Secondo le ricostruzioni, a luglio la coppia avrebbe avuto una brutta discussione, e Kylie avrebbe cacciato di casa Nena; dopo poco però, c’era stata una riconciliazione, seguita però dalla scoperta di Neena di un paio di slip in casa che non le appartenevano. Dopo un mese dalla rottura definitiva, la triste scoperta in casa della conduttrice, che ha deciso così di farla finita.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Neena soffrisse da anni di disturbi mentali, sarebbe sempre stata in cura da un esperto. A quanto sembra, la conduttrice stava anche assumendo dei farmaci, legati sempre al suo stato di difficoltà. Quello che ora resta da chiarire, è quanto la sua condizione psichica e la sofferenza per la fine della relazione che stava per portarla all’altare, abbiano influito in modo definitivo sulla scelta di compiere il tragico gesto a soli 27 anni.