Chiara Ferragni faida in famiglia, nessuno se lo aspettava ma le foto svelano tutto

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più famosa del mondo, con una famiglia invidiabile anche se ora tutto potrebbe cambiare. Ecco le foto.

E’ il personaggio tra i più amati in Italia e all’estero: Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più conosciuta e seguita al mondo.

Quando nominiamo Chiara Ferragni, l’attenzione dei media e dei fans si catalizza su di lei e su tutto il suo mondo, prima tra tutti la sua amatissima famiglia.

Valentina Ferragni ha preso il volo nel mondo della moda

Il cognome Ferragni non è più solo legato a Chiara, ma da tempo i fans dell’imprenditrice italiana hanno conosciuto e apprezzato le altre due sorelle Valentina e Francesca.

Chiara Ferragni, con Fedez e i due figli Leone e Vittoria, sono amatissimi dai fans di tutto il mondo, che adorano seguire le storie della famiglia più cliccata d’Italia. Su Instagram Chiara ha superato i 27 milioni di followers, ma anche le due sorelle Ferragni sono molto seguite sui social. Francesca è dottore in Odontoiatria e protesi dentaria, ed ha da poco avuto il primo figlio Edoardo dal compagno Riccardo Nicoletti.

Valentina, invece, è appassionata del mondo della moda e del fashion, ed ha fondato il suo brand personale Valentina Ferragni Studio, che ha un sito web ed un canale Instagram ufficiale. La sorella di Chiara produce alta gioielleria fatta a mano ed interamente Made in Italy, e le sue creazioni sono già diventate un trend. Ma Valentina è anche appassionata di moda, e sul suo profilo personale sfoggia look all’ultimo grido, ha collaborazioni con brand famosi, ed è presente alle principali sfilate.

E proprio in questi giorni Valentina è stata presente alla New York Fashion Week, ospite della sfilata di Tory Burch, ed ha incantato tutti indossando uno splendido vestito longuette che secondo gli esperti sarà il look dell’Autunno 2022.

Il vestito Tory Burch che ha indossato la Ferragni è un modello a girocollo e maniche lunghe e lungo appena sotto al ginocchio, con colori autunnali, e dei particolari elementi geometrici e asimmetrici a contrasto in sfumature nere e arancio.

Nelle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentina Ferragni ha abbinato al suo abito un paio di sandali arancioni, una cintura lucida e nera, ed una mini borsa Hermès. Immancabili gli occhiali da sole e orecchini firmati Valentina Ferragni Studio, per il tocco finale con tanto di pubblicità al suo marchio.