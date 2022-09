Uomini e Donne, tronista a rischio espulsione, pubblico incredulo

Uomini e Donne non è iniziato che già la situazione è complessa. Infatti il programma di punta di Maria De Filippi è finito nella bufera a causa di uno dei tronisti.

Il problema riguarda quattro ragazzi, due ragazze e due ragazzi, che saranno protagonisti a partire dalla nuova edizione martedì 20 settembre. Stando al gossip, circola già una notizia clamorosa che renderà particolarmente interessante le puntate.

Cosa vedremo? Un tronista è finito nel mirino nelle prossime ore, in particolare per il Trono Over. Torneranno sicuramente Ida, Gemma e altri protagonisti.

Uomini e Donne: rivoluzione nel programma

La redazione si è detta soddisfatta delle scelte fatte sui nuovi tronisti ma la situazione sta sfuggendo di mano. Gli autori poi hanno parlato di una scelta in particolare che si è rivelata fallimentare. Sarebbero scontenti quindi di aver selezionato questo partecipante. Per le troniste Lavinia Mauro e Federica Aversano la situazione sembra tranquilla, pare quindi che stia andando tutto bene.

Pare che il problema riguarda proprio i tronisti uomini e in particolare uno di loro. Intanto la situazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non riusciranno ancora a chiarirsi. La situazione precipiterà fino ad una discussione finale al punto che il cavaliere e la dama penseranno di chiudere definitivamente la loro storia. Secondo alcune anticipazioni, si parla addirittura di una fine netta e decisa.

La situazione quindi potrebbe presto prendere una brutta piega, se i tronisti continuano a creare problemi e se il programma non riuscisse a gestire l’andamento delle puntate, il rischio è che si debba passare ad una soluzione drastica e quindi si potrebbe pensare a interventi tempestivi per poter trovare una soluzione. Per il momento tutti aspettano la trasmissione delle puntate e poi si vedrà il da farsi.

“È stata un esperienza bellissima e indimenticabile, un esperienza che anche se durata poco me la porterò per sempre dentro tutta la vita!!! Ringrazio la redazione @uominiedonne per avermi dato questa possibilità, ringrazio tutte le persone che ho conosciuto all’interno di questo programma, persone davvero serie e fantastiche. Ciao MIMMO” ha scritto Daino97 su Instagram, quindi qualcosa nelle registrazioni è accaduto.

La sostanza è che qualche tronista non piace proprio alla redazione, non si conosce però il nome di questa persona, quindi probabilmente non resta che aspettare le prime puntate nella prossima settimana per capire di chi si tratta e anche che cosa è accaduto esattamente.