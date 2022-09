Beautiful, brutta sorpresa per Ridge e Brooke, le anticipazioni dall’America

Nuove anticipazioni dall’America per la soap Beautiful, che vede questa settimana una brutta sorpresa per Brooke e Ridge.

In Italia la soap va in onda dal 4 giugno 1990, ed ancora resta un appuntamento irrinunciabile per milioni di Italiani ogni giorno.

Il vero titolo della soap opera che arriva da oltreoceano, è The Bold and the Beautiful, ed è stata creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS nel lontano 1987.

Beautiful, cena all’aria per Ridge e Brooke, e Hope va su tutte le furie

Beautiful viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.

La soap ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime (nel 2009, 2010 e 2011), ed è ambientata a Los Angeles, con principale protagonista la famiglia Forrester, proprietaria della di moda Forrester Creations.

Un curiosità è che attualmente sono rimasti solo due attori del cast originale del 1987: John McCook (Eric Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan, che vanta tra l’altro il record di personaggio più presente nella storia della soap). Altri attori storici sono stati Susan Flannery (Stephanie Douglas Forrester) e Ronn Moss (Ridge Forrester), che hanno però lasciato il cast nel 2012 (il personaggio di Ridge è poi ritornato nel 2013, ma interpretato da un nuovo attore, Thorsten Kaye).

Le anticipazioni dall’America, riportate dal sito specializzato itblastingnews, riportano scenari che come sempre saranno intriganti per i nostri telespettatori. Nelle puntante americane dal 19 al 23 settembre in onda sulla Cbs, vediamo Ridge su tutte le furie per aver trovato Brooke abbracciata a Bill, e per questo all’attacco della moglie, verso la quale dice di aver perso la fiducia.

Nonostante però la grande delusione e rabbia nei confronti della moglie, Ridge prende posizione a favore della moglie quando Thomas ne inizia a parlare male, ribadendo quindi che non vuole che i figli entrino nella faccenda. Thomas si troverà contro anche Hope, che lo accusa di aver aiutato sua sorella a sabotare il piano di sua madre per riappacificarsi con Ridge.

Brooke infatti, ha deciso di organizzare una cena romantica per sistemare la faccenda con Ridge, ma a rovinare la serata irrompe Steffy, che mantiene la convinzione che suo padre non debba stare con la Logan, ma che appartenga solo a Taylor.

Hope attacca duramente Thomas, ricordandogli che non ha nessun diritto di interferire nella vita di Brooke e Ridge. Anche Brooke va all’attacco del ragazzo, accusandolo di usare Douglas per manipolare sua moglie, ma anche di essere ossessionato nei confronti di Hope.