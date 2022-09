Chi l’ha Visto, la notizia era attesa da anni, conduttrice senza parole

La notizia era attesa da anni e la conduttrice di Chi l’ha Visto è rimasta senza parole.

Chi l’ha Visto è un programma televisivo italiano dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3.

Mercoledì 14 Settembre 2022, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto, e la conduttrice è rimasta senza parole per aver scoperto la notizia attesa da molti anni.

La notizia sconvolge la conduttrice di Chi l’ha Visto

Nella prima puntata della stagione 2022/23 di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli ed andata in onda il 14 Settembre, si è tornato a parlare del caso di Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, nel Napoletano.

I genitori della ragazza sono intervenuti in diretta dalla loro abitazione a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina: l’attenzione si è concentrata maggiormente sulla nuova pista che porta in Sud America dove, dopo una segnalazione, il papà e la mamma di Angela hanno appreso che ci sarebbe una giovane donna molto somigliante a come sarebbe oggi la loro bambina a 29 anni.

“Anche lei ha una voglia sulla schiena come la sua”. Queste sono le dichiarazioni di Maria e Catello Celentano. Infatti, per verificare l’attendibilità della segnalazione giunta dal Sud America, è stato chiesto il test del DNA per la giovane ragazza.

La tecnologia ha aiutato moltissimo i genitori di Angela Celentano a riscontrare tale somiglianza. Infatti, grazie ad una elaborazione grafica fatta al computer utilizzando le vecchie foto di Angela, quelle dei genitori e delle due sorelle, effettuata dall’associazione statunitense Missing Angels, si è scoperto come dovrebbe essere oggi il volto della piccola scomparsa.

“Ho pianto quando visto la nuova age progression della sua foto. È stato come rivederla dopo 26 anni, diventata donna”. Queste sono le parole della madre al programma Chi l’ha Visto.

Inoltre, ha parlato della vicenda a Mattino Cinque anche l’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino.

“Ora vanno fatti tutti gli accertamenti necessari, perché noi di questa ragazza conosciamo tutto e dobbiamo verificare se i dati acquisiti sono utili per giungere a una conclusione. Ovviamente il risultato finale è l’acquisizione del liquido biologico per ricavarne il Dna, che con gli strumenti attuali darebbe una risposta quasi assolutamente certa“.

Il test del DNA, dunque, è l’ultimo tassello per capire se la ragazza è veramente Angela.

“Abbiamo scelto di fare delle indagini senza passare attraverso le autorità giudiziarie italiana e del Paese interessato perché l’attività privata è più rapida e non necessita di autorizzazioni necessarie alla magistratura“, conclude il legale.