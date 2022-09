Domenica noiosa per 4 segni, non vedono l’ora che sia lunedì

Questa domenica di settembre si preannuncia noiosa per 4 segni zodiacali che non vedono quasi l’ora che sia lunedì! Vediamo quali sono.

La metà di settembre è passata, e ci avviciniamo alla fine del mese del “cambio di stagione”. Complice il tempo un pò altalenante, alcuni segni si sentono davvero annoiati.

Ci avviciniamo alla conclusione del periodo estivo, o almeno siamo già entrati nella routine della vita di tutti i giorni. Come procede il rientro alla normalità?

Oroscopo di domenica 18 agosto, la noia assale 4 segni

I nati il 18 settembre sono del segno della Vergine ed il Santo di oggi è San Giuseppe da Copertino.

Il carattere di chi è nato in questo giorno possiede dei lati molto chiari, come l’essere ragionevole ed equilibrato, con uno spiccato fiuto che aiuta a gestire i rapporti con il prossimo, ma anche ad essere molto lungimirante. Non ama perciò i ritardatari, e le cose fatte all’ultimo minuto. Ama la bellezza, l’arte, l’eleganza, la lettura.

In questa data sono nati alcuni personaggi famosi, comeLucia Annibali, Lance Armstrong, Laura Barriales, Frida Bollani Magoni, Greta Garbo e Marco Masini. Il 18 settembre 1970 muore a Londra il cantante e chitarrista Jimi Hendrix, a soli 18 anni. Nel 1837 fu inaugurato il primo negozio Tiffany, marchio iconico ed amato dalle donne di tutto il mondo, diventato celebre grazie anche al famoso film “Colazione da Tiffany“, con l’amatissima Audrey Hepburn. Ma torniamo ai nostri giorni, e vediamo cosa ci dicono le stelle per questa domenica di metà settembre.

La noia prende di mira quattro segni del nostro zodiaco, che oggi non sono molto reattivi. Il primo segno è il Toro, che ancora ha mezza testa in vacanza, e il ritorno alla vecchia routine lo sta convincendo che qualcosa si è rotto. La noia prende il sopravvento, soprattutto oggi! Gli amici del Cancro sono stanchi di avere a che fare con le solite situazioni, e soprattutto con i soliti problemi, sia in amore che nel lavoro.

La Vergine si annoia principalmente perché, come sua caratteristica, ha la testa che viaggia sempre lontano, con la voglia di fare e costruire qualcosa in cui si senta impegnata, ma il rischio è che si stufi facilmente. Infine gli amici dell’Acquario, che oggi sono polemici anche con la noia: la vena polemica che sentite dentro, vi rende facilmente irritabili, e non sapete ancora cosa volete fare in questa domenica settembrina. Forse una bella corsa scarica stress potrebbe aiutarvi, ma occhio alla noia…quando attacca non molla!