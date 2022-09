In casa hai un’altra stanza ma non te ne sei mai accorto, la rivelazione è incredibile

Forse non te ne sei mai accorto, ma in casa hai un’altra stanza da poter utilizzare, e quando lo capirai rimarrai stupefatto.

La casa è la base di tutto, il luogo dove vivere e tornare, e ciò che spesso preoccupa è la mancanza di spazio, soprattutto se si vive in molte persone.

La casa è la dimora, sia da soli che in famiglia, ed è il luogo dove teniamo tutte le nostre cose, in modo più o meno ordinato.

Ingresso di casa, ecco come utilizzarlo

Sia che viviamo in un appartamento o in una casa più grande, la casa è fondamentale, ma spesso non abbiamo idea di come gestire ed usare gli spazi in modo adeguato.

Gestire la casa non è mai facile, è un lavoro quotidiano che richiede impegno, e chiaramente costi non da poco. Ma tra le problematiche più comuni che si presentano, c’è quella del poco posto per mettere e tenere le cose. E’ vero che moltissime persone hanno la cosiddetta sindrome dell'”accumulatore seriale” – problematica tra l’altro seria quando arriva ad un livello estremo – ma il problema del dove mettere tutto ciò che abbiamo esiste in molte famiglie.

Esiste però uno spazio a cui nella maggior parte dei casi non facciamo attenzione, e non diamo la giusta attenzione: si tratta dell‘ingresso, il primo ambiente che si trova in quasi tutte le case, appena si entra. L’ingresso, insieme al corridoio, sono degli spazi di passaggio che possono essere sfruttati in modo molto funzionale. Vediamo come.

L’ingresso, nella maggior parte dei casi, è un posto dove si tengono gli oggetti del prima e dopo l’ingresso in casa, come le giacche per uscire, gli ombrelli, le chiavi, ecc. Per questo motivo, quasi ogni ingresso possiede un portaombrelli, appendiabiti, e magari un piccolo mobiletto dove appoggiare chiavi, borse, ecc.

Ed è proprio la cosiddetta consolle, che potrebbe essere sfruttata come ripiano anche per lavorare, magari appoggiando un pc quando serve; se dobbiamo lavorare in questo spazio, basterà portare quando serve una sedia pieghevole, da usare e poi riporre. Se l’ingresso non è abbastanza luminoso, e non ha quindi il favore della luce diretta, è consigliabile mettere una piantana, o la classica abat-jour, ed il gioco è fatto.

Alcuni ingressi permettono anche di poter pensare alla soluzione dell’armadio a muro, una soluzione davvero importante per recuperare molto spazio. Stessa logica per una eventuale scarpiera a scomparsa, che aiuta a risolvere il problema di dove mettere le scarpe.