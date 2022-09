La Regina Elisabetta non ne poteva fare a meno, ora puoi averlo anche tu

Sapete a cosa non poteva rinunciare la Regina Elisabetta? non ci hai fatto caso, ma anche tu puoi averlo. Vediamo di cosa si tratta.

The Queen ci ha lasciato l’8 settembre, e domani si celebreranno i suoi funerali, ai quali assisteranno milioni di persone collegate da tutto il pianeta.

E’ uno dei personaggi che hanno fatto la storia dell’umanità, la sovrana più longeva e influente dei nostri tempi. Elisabetta II domani avrà il suo ultimo saluto dal popolo inglese e di tutto il mondo.

Elisabetta II, mai senza rossetto

Domani tutto il mondo saluterà per l’ultima volta in maniera ufficiale la Regina Elisabetta d’Inghilterra, morta a 96 anni lo scorso 8 settembre nella dimora reale a Balmoral.

Elisabetta ha festeggiato proprio quest’anno i 70 anni di regno, con la fastosa celebrazione del Platinum Jubilee (Giubileo di Platino) che ha tenuto incollati alla tv milioni di persone. A pochi mesi di distanza, la Regina terrà nuovamente le persone ferme davanti i teleschermi, per il suo ultimo saluto terreno.

La Queen però rimane per sempre indelebile nelle menti di molte persone, come indimenticabili sono molti aneddoti e caratteristiche che hanno contribuito a creare il personaggio iconico che tutti riconosciamo. Tra le tante abitudini che la sovrana inglese aveva ce n’è una simile a tutti noi terreni: il rossetto.

Elisabetta ha sempre amato i colori vivaci e sgargianti, e lo abbiamo visto nei tantissimi look con i quali si è presentata in pubblico e nelle occasioni ufficiali. Nessuno può dimenticare i bellissimi tailleurs con tanto di cappello abbinato, che ne hanno fatto una vera e propria icona di stile. Ma la sovrana amava anche il trucco, in particolare l’immancabile rossetto.

Come i suoi vestiti, la Regina amava per il rossetto le tonalità brillanti e vivaci, ed in particolare il color fucsia. Una vera e propria passione per la sovrana, che secondo le cronache fece già capire nel 1952, quando in occasione della sua incoronazione indossò un rossetto rosso bordeaux. Il colore però col quale l’abbiamo sempre vista negli ultimi anni, è senz’altro il fucsia, di una tonalità accesa ma mai con effetto gloss.

Ci si chiede quale sia la marca utilizzata dalla Regina, e si pensa possano essere due le case di bellezza più probabili: Elizabeth Arden (che ha mantenuto il Royal Warrant per quasi 60 anni), o anche il marchio Clarins, che nel 1952 creò una nuance personalizzata per la sovrana dal nome The Balmoral Lipstick, in onore della sua residenza scozzese. Proprio quella in cui la Regina ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita.