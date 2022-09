Panico tra i cittadini italiani: è un’invasione, una scena da film horror

Quello che sta accadendo in questa città italiana ha dell’incredibile, al punto che si stanno verificando delle scene da film horror e gli abitanti sono esasperati.

La storia ha fatto il giro del web, non si capisce cosa sta succedendo e come correre ai ripari. Si tratta di un’invasione vera e propria che ha interessato ogni angolo della città.

L’allarme ha colpito varie aree della Toscana e in particolare tutta la laguna di Orbetello. I residenti sono veramente disperati e non sanno come risolvere perché la questione riguarda le proprietà private ma anche le vie della città.

Invasione da horror in Italia

Quello che si sta verificando è proprio insolito, ci sono praticamente ragnatele ovunque a causa di una vera invasione di moscerini. Tale fenomeno ha portato a sua volta alla diffusione di molti ragni che si sono sviluppati a causa dei moscerini.

I cittadini hanno provato a risolvere il problema, hanno chiesto aiuto al Comune ma non c’è stato verso. Un momento di grande tensione in questa zona dove tra temperature e umidità spesso ci sono molti insetti fastidiosi e vari animali. Tuttavia un’invasione di questo tipo non era mai avvenuta prima.

C’è stata una vera e propria reazione a catena, tutto è iniziato quest’estate quando a causa delle temperature e dell’umidità c’è stata una risposta naturale con diffusione di moscerini che quindi ha portato ai ragni. Il problema è che le auto sono invase dalle ragnatele, sono ovunque dai pali della luce alle strutture esterne e vivere lo spazio è praticamente impossibile. Le persone al mattino devono ripulire le vetture prima di poterle usare ed è veramente scomodo. Purtroppo non è la prima volta che accade a Orbetello. Una situazione difficile con cui hanno dovuto convivere da quest’estate.

Gli esperti parlano di un cambiamento climatico particolare che ha determinato la quantità eccessiva di insetti. Infatti i moscerini hanno portato i ragni a sviluppare rapidamente molte ragnatele per poterli imprigionare e conservare il cibo. Nelle prossime settimane sarà fatta tutta la pulizia per rimuovere questo enorme velo che ha letteralmente assediato tutta la città.

Presto la situazione dovrebbe ritornare alla normalità e consentire ai residenti di vivere tranquillamente senza più problemi e senza brutti incontri. In passato non si erano mai registrate temperature così elevate in zona e questa è stata una risposta incontrollata ma del tutto naturale. La situazione dovrebbe rientrare anche se, come ha spiegato il sindaco, una cosa del genere non era mai accaduta prima.