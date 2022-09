Totti e Ilary, un patrimonio da 110 milioni: ecco che cosa vale di più

Tra Totti e Ilary Blasi è finito l’amore. La favola che in questi anni ha fatto sognare tutti si è scontrata con la dura realtà. Restano i cocci dei cuori infranti e un patrimonio da ben 110 milioni di euro da dividere.

Le recenti confessioni dell’ex giocatore della Roma hanno aperto il vaso di Pandora e la situazione finirà, come preannunciato in tribunale. Non solo per formalizzare la separazione ma proprio per andare a dividere i beni.

Mentre Francesco non si nasconde più con la sua nuova fiamma, dopo aver accusato l’ex di tradimento, lei invece non replica e incassa il colpo, forse solo per ora.

Il patrimonio di Ilary e Totti

Il patrimonio da dividere è molto corposo, solo per i beni immobili si contano l’abitazione di 36 stanze, la mega villa a Torino con piscina e campo da calcio di 1500 metri quadri, l’attico all’Eur, la villa al mare a Sabaudia, la villa a Casal Palocco dove abitava Totti prima delle nozze. In tutto possiedono sette abitazioni.

L’ex capitano ha incassato durante la carriera oltre 84 milioni di euro mentre Ilary Blasi solo con l’ultimo lavoro una media di 50 mila euro a puntata. Insieme hanno dato vita ad una società con gestione congiunta.

Al di là quindi dei fondi comuni e dei beni, ci sono anche tutti gli oggetti posseduti dalla coppia, il cui valore non è stimabile, che riguardano però gioielli, orologi e prodotti di lusso posseduti e accumulati negli anni dalla coppia.

La vicenda ha preso una piega ovviamente ostile, i due dovranno dividersi anche negozi e società. Si parla della holding NumberTen a cui poi fanno capo ben sette diverse società che operano in settori differenti come il mercato immobiliare. Un’azienda fondata nel 2010 vale 7 milioni di euro e fa ricavi per 4, poi c’è Vetulonia, società immobiliare in società con Totti amministratore unico, poi l’attività dei giovani calciatori di Totti con la gestione di tre società differenti: IT Scouting, CT10 e Coach Consulting. La Number Five con cui si curava l’immagine del calciatore, gli spot e anche la scuola calcio di Totti. Poi c’è la società dilettantistica Sporting Club Totti di cui fa parte anche la consorte. Guardando agli oggetti, oltre alla collezione di Rolex, c’è quella delle borse di Ilary come Chanel, Hermes ecc.

La speranza è che i due riescano a trovare un accordo ma al momento invece risulta particolarmente difficile vista la situazione e le interviste rilasciate.