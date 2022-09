Beautiful, Brooke in ansia per Eric: le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America delle puntate di Beautiful di questa settimana, vedono Brooke in forte ansia per Eric. Ecco cosa succederà.

Le puntate che andranno in onda tra il 19 e il 24 settembre sempre su Canale 5, saranno ricche di colpi di scena molto interessanti.

Beautiful (The Bold and the Beautiful è il titolo originale americano) è la soap opera creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che continua ad appassionare il pubblico italiano dal 1990.

Beautiful, Brooke teme per Eric, disagio per Finn

Anche questa settimana il pubblico di Canale 5 resterà incollato alla tv per vedere le nuove puntate della soap storica.

Come riportato dal sito blastingnews, le anticipazioni dalle puntate americane preannunciano colpi di scena di grande interesse per il pubblico appassionato di Beautiful. Steffy, dopo la proposta inaspettata da parte di Finn di sposarla, non vede l’ora che arrivi il grande giorno; l’uomo accetta di farle conoscere i suoi genitori, ma ancora non sa come trovare la forza di rivelare alla futura moglie il segreto che lo tormenta da tempo.

Il medico appare visibilmente preoccupato nel momento in cui Steffy comunica a tutti di essere pronta al matrimonio, e di voler fissare la data delle nozze. Ma non è solo Steffy a non vedere l’ora di conoscere i futuri suoceri, anche Ridge e Brooke sono curiosi di avere qualche notizia riguardo i genitori di Finn.

Sul fronte Eric, il patron della Forrester ha finalmente a disposizione le carte per il divorzio, e chiama Carter. Ridge e Brooke si trovano nel suo ufficio, quando irrompe Quinn chiedendo esplicitamente di lasciarla sola con Eric, ringraziandolo per aver salvato la sua linea di gioielli. Brooke è contrariata, convinta che Eric debba troncare ogni rapporto con Quinn.

Difficoltà per Carter, in mezzo tra Eric – che deve aiutare nella sua causa di divorzio – e l’attrazione che prova nei confronti di Quinn; tra i due sembrerebbe ancora viva qualche scintilla, e a quanto sembra nemmeno Quinn resta indifferente nei confronti di Carter. La donna rinuncia alla difesa, e quando la notizia arriva a Brooke, la Logan si trova visibilmente preoccupata per Eric. Non vuole che Forrester cada nuovamente di fronte alle lusinghe della donna, e farà di tutto perché questo non accada.

Katherine Kelly Lang, insieme a John McCook, sono gli unici due attori presenti nel cast di Beautiful sin dalla prima puntata, e ciò rappresenta un record. I due attori e personaggi della soap, sono amatissimi dal pubblico di tutto il mondo.