Funerali Regina Elisabetta, il feretro scompare e arrivano le lacrime di Carlo III

Una lunga giornata per dire addio a Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, ore vissute con grande dolore dal figlio Carlo che, sul finale, cede alle lacrime.

L’addio alla Regina è stato più che una gara di velocità una vera e propria maratona. Un lungo periodo di lutto che ha seguito la sua scomparsa e che ha preceduto il funerale tenutosi oggi.

Un periodo doveroso, che ha dato modo a molti sudditi di dirle addio ma anche un lungo percorso di dolore per i familiari, primo fra tutti il nuovo Re, Carlo III.

Il primogenito di Sua Maestà è apparso notevolmente provato lungo l’intera cerimonia, fino a quando, sul finale non ha palesemente ceduto alle lacrime.

Ripercorriamo la giornata.

Carlo III in lacrime per l’addio alla Regina

Il momento più difficile è senza dubbio quello dell’inno. Per Carlo sentire “God save the King“, con quella parola Queen oramai venuta meno, è davvero un dolore insostenibile.

Carlo appare da subito visibilmente toccato dall’evento, contrito, commosso e provato ma, senza cedere mai realmente alla commozione.

Già dall’ingresso in chiesa la situazione è dunque chiara ma è sul finire delle ritualità che la situazione precipita.

Dopo i funerali presso l’Abbazia di Westminster, il feretro della Regina è stato portato a Windsor, là dove riposerà per sempre con il madre, Re Giorgio VI, la madre Elizabeth e il marito, il Principe Filippo.

All’ingresso del feretro è corrisposta una nuova cerimonia, sul finire della quale sono stati tolti a Sua Maestà i simboli del regno: il globo, simbolo del potere spirituale, lo scettro, simbolo del potere temporale e la famosa corona.

A seguire la promulgazione ufficiale della morte di Sua Maestà e della nomina a Re del suo erede, Carlo III. L’annuncio è stato seguito dalla scomparsa della bara, portata con un automatismo nei sotterranei, e dall’inno, God save the King.

Quest’ultimo è stato per Carlo il momento, per così dire, fatale: sull’inno le telecamere hanno infatti trovato gli occhi lucidi e le lacrime del nuovo Re che aveva trasmesso i suoi sentimenti sin da subito, lasciando un biglietto sul feretro della madre.

E’ il primo di molti aspetti umani che caratterizzano soprattutto il finale di questa lunga giornata. In serata infatti, come da desiderio del nuovo sovrano, la famiglia darà il suo addio privato e riservato alla sovrana, un saluto finale lontano dalle telecamere che hanno seguito tutto l’evento e, più in generale, questi ultimi 10 giorni.

Poi sarà per il Re il momento di asciugarsi le lacrime e iniziare il suo regno.