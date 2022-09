Funerali Regina Elisabetta: il misterioso biglietto sul feretro è una citazione che pochi coglieranno

Nella giornata del funerale della Regina Elisabetta, è apparso sulla bara un misterioso biglietto, ma la citazione forse la coglieranno in pochi.

La diretta internazionale ha ripreso più volte in primo piano il feretro della sovrana inglese, e non è passato inosservato un biglietto bianco tra i fiori presenti insieme alla corona reale.

Il dettaglio sta incuriosendo tutto il mondo, e immediatamente la memoria va indietro nel tempo, al biglietto che la stessa Regina aveva lasciato sul feretro dell’amatissimo marito Filippo.

Elisabetta, le parole del figlio Carlo

Il biglietto che Elisabetta aveva scritto a Filippo, era un cartoncino bianco cordonato di nero con lo stemma della corona, e la frase d’amore “In loving memory”. La ghirlanda era composta da gigli rose e fresie, fiori scelti personalmente dalla sovrana per il principe Filippo.

La Regina scelse anche i fiori e le parole sul biglietto posto sulla bara della Regina Madre quando morì nel 2002, che Elisabetta II firmò con il suo soprannome “Lilibet“, quello che la accompagna sin da piccola, e che usava anche con il marito Filippo in modo affettuoso.

La memoria va anche all’amorevole biglietto, che ha fatto commuovere tutto il mondo in diretta televisiva, con la scritta “Mummy”, dedicato dai figli Harry e William alla scomparsa Lady Diana nel 1997.

Il feretro della Regina, in quercia, è stato avvolto dalla bandiera scozzese, e portava sopra una bellissima corona di fiori, con rosmarino, mirto, quercia, pelargoni, rose da giardino, l’ortensia autunnale, il sedum, le dalie e la scabbia. Sono questi i fiori deposti sulla bara della regina Elisabetta, e secondo quanto riferito da Buckingham Palace, è stata la stessa sovrana a sceglierli personalmente, dando indicazioni che fossero raccolti nei giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove.

Il mirto è un fiore presente anche nel bouquet di nozze della Regina con Filippo, composto anche da orchidee miste. La scelta dei fiori per il suo viaggio finale, quindi, porta con sé un ricordo ed un omaggio all’amato marito, anche lui venuto a mancare nel 2022 come la sovrana.

Il biglietto posto sul feretro oggi della sovrana inglese, riporta l’intestazione ufficiale della Casa Reale inglesi, ed una frase non inquadrata in primo piano, con parole scritte e ben visibili a mano, sopra la corona di rose e fiori. Il pensiero scritto a mano, come riferito dai media, sarebbe stato scritto dal figlio di Elisabetta, Re Carlo III. Altre fonti specificano il testo del biglietto, che dovrebbe essere “‘In amorevole e devota memoria‘, “In loving Memory, Lilibet”.