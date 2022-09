“God save the King”, a Westminster il Principe Harry non riesce a intonare l’inno

Durante il funerale della Regina Elisabetta, il principe Harry non ha intonato l’inno “God Save the King”, ed il dettaglio ha sollevato molte domande.

Nel giorno più triste per la famiglia reale, e per tutto il popolo inglese, gli occhi sono andati al secondogenito di Carlo e Diana, lontano già da tempo dalla casa reale.

Tutto il mondo ha appena seguito il funerale solenne della sovrana dei record, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni nella sua dimora di Balmoral, in Scozia, dove si trovava per le vacanze estive.

Harry, l’inno in silenzio e la distanza dalla famiglia reale

Milioni di persone hanno partecipato all’ultimo saluto terreno alla regina Elisabetta questa mattina a Londra presso la cattedrale di Westminster.

La giornata del funerale è iniziata con la chiusura della camera ardente e il trasporto del feretro verso l’abbazia londinese, dove la bara della Regina era attesa da oltre 2000 invitati, tra regnanti e capi di Stato. Il feretro della sovrana è stato scortato a piedi dalla famiglia reale, in testa re Carlo III, e il resto dei familiari.

Harry ha partecipato alle esequie solenni senza l’uniforme ufficiale, come lo zio Andrea, ed era presente in seconda fila. Nessun commento sulla presenza della moglie Meghan Markle, che è stata ripresa dalle telecamere quando si è unita al corteo funebre giunto a Westminster.

La coppia da tempo vive in America, ed ha preso ufficialmente le distanze dalla famiglia reale, con interviste senza peli sulla lingua, che hanno scatenato polemiche e strascichi che forse anche oggi si sono visti. Harry e Meghan, infatti, ieri sera non erano presenti alla cena ufficiale organizzata a Buckingham Palace da re Carlo, con gli ospiti invitati al funerale della Regina.

Durante la cerimonia funebre a Westminster per l’addio alla Regina, gli occhi di molti sono stati puntati su Harry e Meghan, seduti in seconda fila rispetto al resto della famiglia reale. Con sorpresa di molti, durante “God Save The King“, le telecamere hanno ripreso Harry in silenzio, senza intonare quindi l’inno dedicato ora al padre. La domanda di milioni di persone è se il nipote di Elisabetta fosse preso dall’emozione per la perdita dell’amata nonna, o se fosse un chiaro segnale della lontananza ormai chiara dal resto della famiglia reale.