La fobia più comune in Italia? No, non è quella che pensi

Può capitare a tutti di avere delle fobie. Ci sono quelle più comuni e le altre che sono meno diffuse ma c’è sempre un motivo preciso.

Pur sembrando delle paure irrazionali e anche immotivate, ci sono particolari tipi di fobie che sono più diffuse di altre quindi vuol dire che c’è un motivo specifico alla base.

Non crederai mai però quelle che sono le fobie più diffuse: no, non si tratta della paura dei ragni o degni insetti che appare tanto semplice quando comune.

Fobie diffuse in Italia

La fobia, come spiegano gli studiosi, è una paura persistente relativamente a qualcosa. Questo “qualcosa” può essere un animale, un oggetto ma anche una condizione. Non ci sono quindi delle direttive precise, ognuno può avere paura di qualcosa di sensato o meno. Non sempre quindi è un qualcosa che realmente potrebbe mettere in pericolo la vita come il vuoto o un animale feroce. Talvolta si tratta proprio di cose che non hanno senso, proprio perché questa paura è irrazionale.

La persona la percepisce come una minaccia e addirittura viverci può risultare difficile. Certo è comune avere paura del vuoto o di prendere l’aereo, dei ragni o degli insetti ma ci sono fobie comuni di cui non immaginiamo nemmeno l’esistenza. Come nasce questa paura? Può derivare da fattori inconsci o comunque legati a un’esperienza negativa vissuta magari da bambini. Si parla anche di cattivo apprendimento, facendo riferimento all’interiorizzazione di un concetto negativo.

La fobia più diffusa in Italia non è però quella dell’altezza o degli animali, è relativa ai buchi. Sì, è questa la paura più grande per le persone. L’Italia non è l’unica ad essere la prima, questa è anche la fobia più diffusa in Europa e negli Stati Uniti.

Ma che significa avere paura dei buchi? La paura non è tanto di vedere un buco e caderci ma propriamente alla visione di più buchi vicini tipo un alveare o una spugna. Secondo gli studiosi questo tipo di fobia non deriva da traumi bensì da una questione biologica ereditaria. In natura il foro ripetuto è un elemento di pericolo ad esempio è associato alle api che possono pungere quindi la mente genera in automatico questo tipo di paura irrazionale.

Si parla poi di tripofobia quando le persone hanno tre paure. È comune infatti che chi soffre di una fobia ne abbia almeno altre due. Solitamente quella del buco si accompagna alla fobia del vuoto e a quella della chiusura in un posto.