Riceve un dono e scoppia in lacrime: la sposa non poteva crederci

Una sposa si è emozionata dopo aver ricevuto un dono incredibile da un uomo.

Per una sposa, il giorno del proprio matrimonio è un momento fondamentale e non c’è donna che non spera di viverlo nel miglior modo possibile ed in compagnia degli affetti più cari.

Durante il suo matrimonio, la sposa ha ricevuto un regalo completamente inaspettato da un uomo e le donna era veramente felice.

Il dono speciale per la sposa

Per Jeni Stepien, purtroppo, il giorno delle sue nozze non poteva essere del tutto completo, per via dell’assenza di una figura fondamentale della sua vita, ossia il padre. Infatti, Michael Stepien è stato assassinato dieci anni prima ed ha lasciato un vuoto enorme all’interno della sua famiglia. Dopo il delitto subito, la famiglia Stepien ha dovuto imparare a vivere senza l’uomo di famiglia e, dopo diverse difficoltà, tutti loro sono riusciti ad andare avanti.

Nel corso degli anni, Jeni ha trovato l’amore e i due fidanzati hanno coronato la loro storia d’amore, convogliando in matrimonio. Nel fatidico giorno, purtroppo, Jeni non aveva al proprio fianco il padre per accompagnarla fino all’altare, tuttavia prese il suo posto un’altra persona, che non ha alcun legame di sangue con Jeni: Arthur Thomas.

Quest’uomo ha vissuto 16 anni della sua vita in attesa di un trapianto di cuore, ed è stata la morte del padre di Jeni a ridargliela. Il destino ha deciso che fosse proprio lui a ricevere il cuore di Michael, garantendogli la salvezza.

Da quando quest’uomo ha ricevuto il cuore del padre, per Jeni è stato come se una parte del suo papà fosse ancora presente nel mondo. Infatti, nel corso del decennio successivo, la ragazza ha mantenuto i contatti con Arthur.

Un giorno, Thomas ha ricevuto una particolare richiesta da parte di Jeni. Infatti, la sposa ha chiesto all’uomo se volesse accompagnarla all’altare, in modo da avere una parte di suo padre al suo fianco. Ovviamente l’uomo ha accettato con gioia questo compito, e dopo aver viaggiato dal New Jersey alla Pennsylvania, ha onorato la figura di Michael, prendendo il suo posto accanto alla figlia.

Per tutti i presenti, il momento è stato incredibilmente toccante, specialmente quando Jeni ha appoggiato una mano sul petto di Thomas per sentir battere il cuore di suo padre. In tantissimi hanno immortalato i vari momenti di questa esperienza e per la sposa, avere quell’uomo al suo fianco e poterlo stringere a lei, è stato come sentirsi nuovamente vicina al suo papà.