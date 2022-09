La tragica confessione dell’amata attrice: “Ho un grave problema di salute”

Romina Power ha confessato a cuore aperto il tragico problema di salute che l’ha colpita personalmente, sfogando il suo dolore e il difficile periodo affrontato.

L’ex moglie di Albano Carrisi ha svelato le novità della sua vita, sui problemi di salute ma anche sul trasloco in Puglia. Tornata in tv, ospite di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin molte novità.

In particolare quella che sicuramente ha colpito è stata la dichiarazione sulle sue condizioni di salute non ottimali e anche sulle ripercussioni che hanno in qualche modo impedito alla Power di vivere liberamente a causa del problema fisico che le impediva di camminare.

La malattia di Romina Power

In particolare, ciò che ha richiamato l’attenzione mediatica, è stato il suo problema di salute. La donna infatti ha rischiato di perdere del tutto la possibilità di camminare. Questo a causa di una situazione molto grave con cui ha dovuto fare i conti.

Per i fan è stato difficile conoscere il suo racconto, una vicenda intima e dolorosa. Oggi è in fase di recupero, anche se non sta benissimo e prova a riprendere la sua vita. Durante l’anno si è sottoposta ad un intervento al ginocchio, la riabilitazione però è stata molto lenta e complessa infatti non riusciva proprio a camminare. Romina Power è stata in Messico questa estate con la sua famiglia, poi è andata in Puglia con il figlio. La settantenne ha confessato di aver scelto di tornare in Italia a vivere, in modo specifico in Puglia.

Tra lei e Albano la situazione è finita, tuttavia comunque ha scelto di vivere nel Paese perché da sempre innamorata dell’Italia e in modo speciale della Puglia che l’ha sempre accolta con affetto e che racchiude per lei dei momenti molto importanti della sua vita. Nessun ritorno di fiamma e nessun uomo all’orizzonte.

Ora si prende cura dei figli e dei nipoti, oltre che dei suoi amati cani. Nessuna dichiarazione su Albano invece. Dopo aver raggiunto un accordo a livello professionale i due hanno scelto di fare i genitori a tempo pieno ma di lasciare tutto il resto fuori. Purtroppo, anche se molti speravano in un ritorno, questo non c’è stato.

Oggi Albano è accanto a Loredana Lecciso con cui è impegnato da vent’anni. C’è stata burrasca anche per la situazione difficile ma alla fine tra i due è tornato il sereno e hanno scelto di dedicarsi in modo totale alla loro famiglia.